José Fajardo vuelve al gol con Universidad Católica de Ecuador

Duelo de panas en Ecuador: José Fajardo anota y guía a la Universidad Católica ante el Barcelona de Guayaquil de Tomás Rodríguez.

Panamá/Tres panameños que compartieron vestidor en la reciente Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de Panamá protagonizaron un capítulo particular de la Liga Pro de Ecuador, en un duelo que enfrentó a José Fajardo y Azarías Londoño, ambos de la Universidad Católica, contra Tomás Rodríguez, reciente fichaje del Barcelona de Guayaquil.

El compromiso terminó con victoria de la Universidad Católica por marcador de 2-1, resultado en el que José Fajardo volvió a ser protagonista al marcar su cuarto gol en el campeonato desde la reanudación de la actividad liguera tras el parón por el Mundial. El delantero panameño disputó los 90+4 minutos del partido y fue la figura del encuentro con una calificación de 7.8 puntos según Flashscore.

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Azarías Londoño, por su parte, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de su equipo desde el punto penal, pero no logró concretar la ejecución. Pese al fallo, el mediocampista completó los 90+4 minutos de acción y recibió una nota de 6.9 por parte del citado portal estadístico.

En la otra orilla, Tomás Rodríguez vivió su primera aparición desde su reciente incorporación al Barcelona de Guayaquil, ingresando de cambio al minuto 67. El defensor panameño fue calificado con 6.2 puntos en su debut con la camiseta "Toro".

Tres canaleros con pasado mundialista

Fajardo, Londoño y Rodríguez integraron la nómina de la selección de Panamá que participó en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, por lo que el duelo en la Liga Pro ecuatoriana tuvo un condimento especial para el fútbol panameño, con tres de sus mundialistas midiéndose entre sí en la liga local.

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