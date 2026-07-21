Vinícius Jr. es tendencia en distintos medios por su aparente nueva apariencia ¿qué ocurrió?

Panamá/Lejos de los terrenos de juego y en pleno receso tras la participación de Brasil en la Copa Mundial de 2026, el delantero Vinicius Junior se ha convertido en el centro de todas las miradas debido a una notable transformación física.

Según reportan fuentes internacionales, el atacante del Real Madrid aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento estético conocido como "armonización de mentón" en una clínica especializada de Goiânia. El tratamiento tuvo como objetivo principal definir el contorno de su mandíbula y mejorar significativamente la proporción del rostro.

La intervención estuvo rodeada de un operativo de hermetismo total. El procedimiento fue liderado por el dermatólogo Alessandro Alarcão, un especialista que viajó desde Miami exclusivamente para atender al futbolista. Para garantizar la privacidad, la clínica suspendió sus actividades habituales durante la jornada y aplicó estrictas medidas de confidencialidad para evitar cualquier tipo de filtración. Sin embargo, las imágenes del "nuevo rostro" de la estrella brasileña no tardaron en volverse viral en redes sociales a través de publicaciones de personas de su entorno, desatando un intenso debate entre los fanáticos sobre su nueva apariencia.

Este cambio de imagen se produce tras un Mundial agridulce para el delantero. Aunque la Canarinha fue eliminada de forma inesperada en los octavos de final frente a Noruega, Vinicius Jr. registró un alto rendimiento individual con cuatro goles anotados y una asistencia, consolidándose como la figura de su selección.

A pesar de que el jugador no ha confirmado ni desmentido oficialmente la intervención, las comparaciones visuales en las plataformas digitales han generado un gran revuelo. Con esta renovada imagen, el atacante se prepara para finalizar su descanso y reincorporarse al Real Madrid de cara a la temporada 2026/27, donde se pondrá bajo las órdenes de José Mourinho en el inicio de su segundo ciclo al mando del equipo merengue