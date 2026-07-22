Fuga en La Joyita: recapturan en Arraiján a otro de los privados de libertad que se evadió en junio

La Policía Nacional recapturó este miércoles a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, uno de los privados de libertad que se fugó del centro penitenciario La Joyita el pasado 3 de junio y quien, además, era requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido días después de la evasión.

La captura se llevó a cabo en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, como resultado de labores de investigación desarrolladas por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el apoyo de información proporcionada mediante colaboración ciudadana.

De acuerdo con la Policía Nacional, Hurtado Stanziola enfrenta un proceso por el delito de evasión, tras escapar de La Joyita el 3 de junio.

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Además, sobre el detenido pesa un oficio de captura por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y el proceso judicial.

La Policía Nacional reiteró que las acciones para ubicar y recapturar a las personas evadidas del sistema penitenciario continúan en diferentes puntos del país.