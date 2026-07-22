MEF descarta venta o privatización de terrenos en Amador

La institución aclaró que los avalúos realizados actualmente corresponden a procedimientos técnicos y administrativos rutinarios.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) negó que exista o haya existido alguna iniciativa, propuesta o proceso dirigido a la venta de terrenos ubicados en Amador por parte de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR).

La institución aclaró que los avalúos realizados actualmente corresponden a procedimientos técnicos y administrativos rutinarios, cuyo propósito es mantener actualizados los valores de los bienes estatales y fortalecer su adecuada administración patrimonial.

Según el MEF, estas evaluaciones no constituyen un paso previo para la venta, enajenación o privatización de las propiedades.

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La entidad destacó que los terrenos localizados en Amador representan activos estratégicos de alto valor para el desarrollo nacional, por lo que su gestión está orientada a protegerlos, administrarlos adecuadamente y garantizar su aprovechamiento conforme al interés público.

En cuanto a los rellenos de fondo de mar que se encuentran en proceso de regularización e inscripción como fincas estatales, el ministerio explicó que sus registros incorporan una anotación marginal que prohíbe expresamente que puedan ser objeto de apropiación privada.

El MEF sostuvo que la naturaleza jurídica de estos bienes y las restricciones inscritas en el Registro Público garantizan que continuarán formando parte del patrimonio de la Nación.

La institución calificó como carentes de sustento las versiones que apuntan a una posible venta o privatización de estos terrenos.