MEF busca fortalecer capacidades de 34 instituciones para mejorar el uso del presupuesto de la Nación

El diplomado Ejecutivo en Presupuesto Basado en Resultados se hace con el apoyo del PNUD , Compass y la Universidad Laval.

Panamá/Con representantes de 34 instituciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició una nueva fase de capacitación para fortalecer la gestión del presupuesto de la Nación y mejorar la administración de los recursos del Estado.

Durante la inauguración del programa, el director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, destacó la importancia de que la planificación gubernamental esté enfocada en resultados medibles.

Este es un gran reto para cada uno de ustedes, que representan a las instituciones del sector público y son el eje fundamental para impulsar una administración orientada al logro de objetivos", expresó.

Mejía explicó que el presupuesto basado en resultados constituye una herramienta para fortalecer la planificación del Estado y garantizar que los recursos públicos generen un mayor impacto en la calidad de vida de los panameños.

Esta nueva etapa del diplomado incluirá contenidos sobre buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas, inteligencia artificial aplicada al sector público, gestión de la inversión pública y dirección de programas y proyectos. Además, los participantes conocerán experiencias de Canadá, México y otros países de América Latina mediante conferencias, paneles especializados, estudios de caso y trabajos colaborativos.

Por su parte, Gabriel Boyd, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que esta fase del diplomado es resultado de una alianza institucional orientada a fortalecer las capacidades del Estado y consolidar una administración pública más eficiente, transparente y enfocada en responder a las necesidades de la ciudadanía.

Boyd también reconoció el compromiso de los funcionarios que culminaron las etapas anteriores del programa y destacó que los conocimientos adquiridos contribuirán a optimizar el desempeño de las instituciones públicas.

En tanto, Frederick Martin, representante de Compass y de la Universidad Laval, resaltó que el intercambio de conocimientos y experiencias internacionales representa una herramienta clave para modernizar la gestión presupuestaria y fortalecer la toma de decisiones en el sector público.