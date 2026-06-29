Asamblea: Oposición busca candidato de consenso para enfrentar a la nómina oficialista de Shirley Castañedas

Panamá/A pocos días de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, las negociaciones entre las bancadas opositoras se intensifican con un objetivo: presentar una candidatura de consenso que enfrente a la nómina oficialista encabezada por la diputada Shirley Castañedas. Mientras tanto, el Partido Panameñista mantiene en reserva su decisión y Cambio Democrático surge, para ese grupo, como una bancada clave para inclinar la balanza.

Las conversaciones se desarrollan entre diputados de las bancadas Seguimos, Vamos y el Partido Panameñista, que buscan reeditar la alianza que el año pasado logró controlar la Junta Directiva del Legislativo.

El diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, confirmó que las reuniones continúan y que el propósito es fortalecer ese bloque.

El día de hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con la bancada Vamos y la bancada Panameñista. Se está buscando reforzar ese bloque opositor que el año pasado logró liderar la Junta Directiva de la Asamblea".

Explicó que los acercamientos continúan con distintas fuerzas políticas. "Estamos utilizando los mismos canales, hablando con sus jefes de bancada, sumando a todos los diputados que quieran integrarse a esas reuniones".

Según Pérez Barboni, la estrategia apunta a mantener el control de la Asamblea desde la oposición, aunque ello implique presentar nuevos rostros. "La intención es... mantener esa presidencia de la Asamblea, no necesariamente manteniendo las figuras que hemos visto en esa Junta Directiva, pero sí parte del bloque opositor".

Sobre la candidatura, evitó adelantar nombres y señaló que las conversaciones aún no terminan. "La idea es sacar un candidato que pueda lograr ese consenso". Añadió que todavía esperan el resultado de otras reuniones antes de medir las fuerzas de cada bloque. "Ahora estamos a la espera de otras reuniones individuales que se están dando por parte de las bancadas."

Una vez culminen esas reuniones individuales podremos tener con más certeza los números que nos permitirán decirle a las otras bancadas que todavía están en duda si apoyar al bloque opositor o a la nómina oficialista de la diputada Shirley Castañeda".

Uno de los principales focos de las conversaciones es Cambio Democrático, bancada con la que buscan construir una mayoría. "Se está buscando el contacto con ellos, se está buscando establecer la conversación... así como con todas las bancadas que decidan ser parte de este bloque opositor".

Yo creo que todas las bancadas en este momento estamos buscando tener conversaciones con ellos para lograr llevar una cara de la oposición a la Asamblea".

Desde la bancada Vamos, el diputado Roberto Zúñiga , jefe de la bancada de Vamos también confirmó que el bloque continúa negociando. "Se puede notar que estamos conversando para ver de qué manera se pueden lograr consensos". Recordó que ese trabajo conjunto viene desarrollándose desde hace varias semanas. "Creo que es lo que hemos venido trabajando durante las últimas semanas en este bloque opositor".

Reconoció que las conversaciones no han estado exentas de diferencias. "Como todo en la vida hay momentos de altas y momentos de bajas, pero es importante siempre poder conversar, entenderse". Sobre el posible candidato, insistió en que existen alternativas, aunque evitó revelar nombres. "Figuras alternativas hay en el panorama". "Todo lo estamos conversando y no puedo dar nombres porque eso obviamente... si yo tiro un nombre hoy, lo quemo".

Consultado sobre un eventual acercamiento con Cambio Democrático, respondió: "se han tenido conversaciones". Y frente a las versiones de que la nómina oficialista ya tendría más de 40 votos asegurados, respondió: "eso mismo lo decían el año pasado y se volteó la tortilla".

Varela sobre candidatura de Jorge Herrera: 'si él no tiene los votos no debería correr'

Por su parte, el diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, dejó claro que su bancada todavía no define públicamente su posición. "La bancada del Partido Panameñista ha tomado la decisión de anunciar su decisión en el momento que considere oportuno". Mientras tanto, dijo que mantienen abiertos los canales de comunicación. "Nosotros seguimos conversando con diferentes bancadas".

Pidió prudencia mientras avanzan las negociaciones. "Estamos conversando con la mayoría de las bancadas y sería imprudente por parte de nosotros estar alimentando o especulando posibles situaciones mientras no sepamos las decisiones oficiales."

Agregó que la posición del colectivo será anunciada cuando culminen las conversaciones. "Nosotros vamos entonces a anunciar nuestra decisión".

Varela también se refirió a una eventual reelección del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. "Él tiene la opción de correr o de no correr". No obstante, expresó su opinión personal sobre ese escenario.

Personalmente, y lo he dicho públicamente, Jorge ya sabe que mi opinión es que si él no tiene los votos no debería correr". "Si corre es para elegirse, no para ir a perder", acotó.

Según explicó, esa decisión dependerá de las evaluaciones que aún realizan con las demás bancadas. "Es una decisión que tenemos que tomar después de las evaluaciones que seguimos haciendo en este momento dado con todas las bancadas".

Mientras las conversaciones continúan y los votos siguen en negociación, la conformación de la nueva Junta Directiva permanece abierta y dependerá de los acuerdos que logren las bancadas en las horas previas a la elección.

Con información de Luis Jiménez.