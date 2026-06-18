Con la presidencia de la Asamblea en juego, el PRD elige a Benicio Robinson como jefe de bancada

Robinson será la figura clave con quien deberá negociar la bancada que quiera dirigir el Legislativo.

Panamá/A una semana de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, una votación que mantiene en intensa actividad a las distintas fuerzas políticas, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogió al diputado Benicio Robinson como su presidente para el tercer período legislativo, que inicia el próximo 1 de julio.

Así las cosas, Robinson, que además es el presidente del PRD, se convierte en la figura clave con una posición estratégica de cara a las negociaciones por la presidencia del Legislativo.

Los votos del PRD se han convertido en una pieza determinante en la carrera por la silla presidencial de la Asamblea, en un escenario en el que ninguna bancada cuenta con la mayoría suficiente para imponerse por sí sola.

Seguimos fortaleciendo nuestra organización y liderazgo legislativo.



La Bancada PRD eligió a Benicio Robinson como Presidente, Raúl Pineda como Vicepresidente y Flor Brenes como Secretaria de Bancada para el Tercer Período Legislativo.#OrgullosamentePRD 🇵🇦 pic.twitter.com/2jZWX2LZbs — PRD Panamá (@PRDesPanama) June 18, 2026

La nueva directiva tendrá la misión de coordinar las posiciones y acciones del colectivo durante el próximo período legislativo. Al menos así lo consigna el comunicado de la bancada.

La nueva directiva tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones y posiciones de la bancada, promoviendo el diálogo, la unidad y el trabajo legislativo en beneficio de todos los panameños", indicó el PRD en un comunicado.

Fuentes legislativas y movimientos políticos de las últimas semanas apuntan a que la bancada de Realizando Metas (RM) mantiene acercamientos con distintos sectores, entre ellos el PRD, en busca de los votos necesarios para impulsar la candidatura de la diputada Shirley Castañeda a la presidencia del Órgano Legislativo. Incluso, con el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien forma parte de ese colectivo y confirmó que recientemente se reunió con ellos.

Como Presidente de la República, me reuní con la bancada de gobierno porque me preocupa... vamos a decir, me interesa, más que preocupa, el futuro de la elección presidencial de la Asamblea Legislativa del primero de julio. De eso conversamos", precisó Mulino.

Sobre Castañeda señaló que "si es amiga de Ricardo Martinelli o no, ese es un tema completamente aleatorio (...) Shirley Castañeda, si tiene los votos, será presidenta de la Asamblea para trabajar en coordinación con nosotros en todo el tercer año, que es el año quizás más importante del gobierno para ejecutar o terminar de ejecutar proyectos de leyes importantes que están ahí en el canalón de ser presentados en la Asamblea".

Con Benicio Robinson al frente de la bancada perredista, cualquier aspirante que pretenda alcanzar los votos requeridos para dirigir la Asamblea deberá necesariamente abrir espacios de negociación con el colectivo opositor.

La influencia del PRD cobra mayor relevancia debido a que, pese a haber perdido la Presidencia de la República en las pasadas elecciones, continúa siendo una de las principales fuerzas dentro del hemiciclo y posee votos capaces de inclinar la balanza en favor de cualquiera de los bloques en disputa.

Benicio, Pineda y Brenes comandarán la bancada del PRD

Durante la reunión celebrada este jueves, los diputados perredistas también eligieron a Raúl Pineda como vicepresidente de bancada y a Flor Brenes como secretaria.

En el comunicado divulgado tras la elección interna, los diputados perredistas reafirmaron "su compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas al desarrollo nacional, el fortalecimiento institucional y la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta el país".

También señalaron que la bancada inicia este nuevo período legislativo con "el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, experiencia y vocación de servicio al pueblo panameño".