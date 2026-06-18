Mulino busca coordinar el tercer año de su gobierno con la Asamblea; se refiere a postulación de Shirley Castañeda

Mulino detalla el panorama con la Asamblea Nacional con miras al primero de julio y aclara la naturaleza de sus encuentros políticos.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a los procesos y coordinaciones de cara a los desafíos venideros dentro de la gestión del Órgano Ejecutivo, durante la conferencia semanal.

Las declaraciones de Mulino se centraron en lo importante que es para su gobierno el tercer año en la Asamblea, definiéndolo de forma expresa como un periodo crucial y para la consolidación de diversas iniciativas legales pendientes.

"Como Presidente de la República, me reuní con la bancada de gobierno porque me preocupa... vamos a decir, me interesa, más que preocupa, el futuro de la elección presidencial de la Asamblea Legislativa del primero de julio. De eso conversamos", precisó Mulino.

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Encuentros sin secretismos en la Presidencia

Al abordar las dudas y comentarios surgidos en reuniones con distintas bancadas de la Asamblea Nacional, el mandatario Mulino fue enfático al establecer que sus reuniones con las bancadas son públicas, descartando insinuaciones sobre encuentros ocultos o agendas paralelas fuera de la sede del Órgano Ejecutivo.

Sobre la reunión con la bancada del partido de gobierno, Realizando Metas, Mulino señaló que: "No fue una reunión secreta. Yo reúno a todo el mundo en la Presidencia. No me ando reuniendo por ahí por restaurantes ni por cobertizos para hablar con los diputados. Todos los diputados de todas las bancadas a quienes yo invito a la Presidencia, vienen a la Presidencia. Tampoco estábamos hablando ahí de temas prohibidos, ni mucho menos".

Coordinación legislativa de cara a la nueva directiva

El escenario de cara al inicio de la nueva legislatura contempla candidaturas específicas. En ese sentido, y refiriéndose al tema de la postulación de Shirley Castañeda, por parte de Realizando Metas, el presidente Mulino planteó un panorama claro sobre el dinamismo político del país y la independencia de los votos de los diputados.

"El dinamismo de estas conversaciones entre diputados es entre ellos, nada más. He hablado con otras bancadas también y yo no tengo ninguna objeción personal, no tengo tampoco por qué tenerla, respecto a la diputada Shirley Castañeda. Si es amiga de Ricardo Martinelli o no, ese es un tema completamente aleatorio", recalcó Mulino.

Para finalizar su intervención sobre este tema particular, José Raúl Mulino señaló: "Shirley Castañeda, si tiene los votos, será presidenta de la Asamblea para trabajar en coordinación con nosotros en todo el tercer año, que es el año quizás más importante del gobierno para ejecutar o terminar de ejecutar proyectos de leyes importantes que están ahí en el canalón de ser presentados en la Asamblea".