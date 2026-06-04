Mulino crea equipo interinstitucional para evaluar el futuro de la mina de Donoso

El mandatario recordó que las controversias generadas en torno al tema minero estuvieron marcadas por la falta de información clara y por decisiones que, a su juicio, fueron adoptadas sin contar con todos los elementos necesarios para evaluar el impacto de la actividad.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la conformación de un equipo interinstitucional que tendrá la tarea de analizar la situación de la mina y presentar conclusiones técnicas que permitan tomar decisiones sobre el tema.

Según explicó el mandatario, desde el inicio de su administración sostuvo que el futuro de la actividad minera sería abordado en su momento, basado en información técnica, objetiva y respaldada por expertos, a diferencia de lo ocurrido en el pasado.

Mulino recordó que las controversias generadas en torno al tema minero estuvieron marcadas por la falta de información clara y por decisiones que, a su juicio, fueron adoptadas sin contar con todos los elementos necesarios para evaluar el impacto de la actividad.

"El tema de la mina se trataría en su momento y se haría bajo información clara, objetiva, con datos de expertos internacionales en una amplia auditoría, algo con lo que no contamos los panameños en el pasado. He sabido lo que la improvisación causó, lo que la falta de información clara generó en la sociedad", sustentó.

El equipo estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, e integrado además por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. El grupo contará también con el apoyo de especialistas en materia jurídica, técnica, económica y medioambiental.

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De acuerdo con el presidente, el objetivo es realizar un análisis integral que permita obtener conclusiones sustentadas en criterios profesionales antes de comunicar cualquier decisión a la ciudadanía.

Desde Grecia, Mulino señaló que la intención es que la discusión sobre la mina se base en información verificable y en una auditoría amplia que aporte datos concretos para la toma de decisiones.

En ese sentido, indicó que el proceso seguirá una metodología similar a la utilizada recientemente para revisar la situación de los puertos, priorizando el análisis técnico y la consulta con especialistas.

“Trabajaremos de manera responsable escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia”, manifestó.

El presidente aseguró que el propósito final es adoptar las decisiones que resulten más convenientes para el país, una vez concluya el proceso de evaluación y se disponga de los informes técnicos correspondientes.

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