Faltan 44 reos por recapturar: Aún no explican cómo un traslado regular terminó en fuga masiva en La Joyita

La ministra de Gobierno informó que 148 privados de libertad han sido recapturados y confirmó que tres personas fallecieron dentro del centro penitenciario.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, hizo un llamado a los privados de libertad que permanecen evadidos de la cárcel La Joyita para que regresen voluntariamente al centro penitenciario, al tiempo que advirtió que las autoridades continuarán los operativos hasta dar con todos los prófugos.

"El lugar más seguro que mantienen en este momento es el centro penitenciario. Regresen", expresó la funcionaria durante una actualización sobre las acciones emprendidas tras la fuga masiva registrada esta semana.

Montalvo aseguró que la prioridad del Gobierno es devolver la tranquilidad a la población y reiteró que los evadidos serán ubicados.

"El Estado los va a encontrar sea como sea. Uno que nos falte es uno que tiene peligro al país y nosotros lo vamos a encontrar", sostuvo.

148 recapturados y tres fallecidos

La ministra informó que, hasta el último corte oficial, se contabilizaban 148 privados de libertad recapturados y tres fallecidos, para un total de 151 personas que ya no se encuentran evadidas.

Indicó además que las autoridades recibieron reportes sobre otros cuatro reclusos que se habrían entregado voluntariamente. Sin embargo, aclaró que estos no serán incorporados a las estadísticas hasta que sean reingresados formalmente al centro penitenciario.

Según las cifras manejadas por el Ministerio de Gobierno, aún faltarían aproximadamente 44 personas por ubicar.

"Habrá un antes y un después"

Montalvo calificó la evasión como un hecho grave y aseguró que marcará un punto de inflexión en el sistema penitenciario panameño.

Lamentablemente, el 1 de junio tiene un día antes y un día después de lo que pasó. Todo cambia", afirmó.

Agregó que el sistema penitenciario será transformado y que se adoptarán medidas para reforzar la seguridad y combatir las estructuras de corrupción que, según dijo, venían operando dentro de las cárceles.

"Van a sentir el peso de un Estado que ha sido desafiado", manifestó.

Investigaciones en curso

La funcionaria explicó que las investigaciones son lideradas por la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) del Ministerio de Seguridad, mientras que el Ministerio Público también participa en las pesquisas relacionadas con las tres muertes registradas dentro del penal.

De acuerdo con Montalvo, las autoridades buscan determinar cómo un procedimiento de traslado, considerado rutinario, terminó desencadenando una fuga de gran magnitud.

Asimismo, confirmó que todo el personal que se encontraba de turno al momento de los hechos está siendo investigado y que ya se han realizado movimientos administrativos y desvinculaciones dentro del sistema penitenciario.

"Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", enfatizó.

La ministra añadió que todas las responsabilidades serán investigadas y que las decisiones administrativas correspondientes serán evaluadas una vez concluyan las pesquisas y se presenten los informes al presidente de la República.