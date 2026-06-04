Fuga en La Joyita: Condenan a dos a 36 meses de prisión; ya van 139 recapturados

simismo, permanecen 13 audiencias adicionales pendientes de celebración, entre ellas, una con 12 aprehendidos, otra con 4, una con 2 y las restantes con 1 aprehendido cada una.

Mientras avanzan las investigaciones relacionadas con la evasión de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, el Ministerio Público continúa realizando las primeras audiencias de solicitudes múltiples contra los primeros recapturados.

La investigación penal busca deslindar responsabilidades por la fuga masiva de privados de libertad.

Según cifras actualizadas por el Ministerio Público, la cifra de recapturados ascendió a 139 capturados como parte de los operativos que desarrolla la Policía Nacional, de los cuales 137 ya han sido colocados a disposición del Ministerio Público.

Sobre ello, el Ministerio Público ha generado 19 causas por el delito de evasión, en donde se han celebrado 4 audiencias múltiples, lográndose la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputaciones, aplicación de detenciones provisionales y sentencias condenatorias.

Otras audiencias comprenden:

Una causa con 29 aprehendidos, una causa con 2 aprehendidos y dos causas con 1 aprehendido cada una.

Tras iniciar el primer día de audiencia, ya se mantienen, por vía de acuerdo, dos sentencias condenatorias con pena de 36 meses de prisión cada una, que se adicionaría a la pena efectiva que se cumplía antes de la evasión.

Por otra parte, una audiencia relacionada con 2 aprehendidos fue suspendida por decisión judicial mediante reposición de términos, por lo que se reanudará el próximo 9 de junio.

Asimismo, permanecen 13 audiencias adicionales pendientes de celebración, entre ellas, una con 12 aprehendidos, otra con 4, una con 2 y las restantes con 1 aprehendido cada una.

Respecto a la audiencia por los primeros 73 privados de libertad capturados, hasta el momento se ha logrado la legalización de las aprehensiones, quedando pendientes las fases de imputación y solicitud de medidas cautelares, tras disponerse la continuación de la audiencia para este jueves 4 de junio.

¿Cómo sucedió la fuga de reos en La Joyita?

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la redistribución de más de 80 privados de libertad derivó en un motín y una fuga masiva de reclusos en el centro penitenciario La Joyita en la tarde del lunes 1 de junio de 2026. La situación terminó con el balance de tres privados de libertad muertos y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, la operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la medida provocó disturbios en el penal y, en medio del desorden, cientos de privados de libertad lograron escapar.

Ahora, las autoridades competentes buscan determinar si hubo responsabilidad estatal en esta fuga masiva que ha puesto en riesgo la seguridad de miles de residentes de Panamá Este.