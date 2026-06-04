Evasión en La Joyita: Torrijos señala crisis de inseguridad en la 'mayor fuga' de Panamá y pide comisión que investigue

Según expresó, la evasión masiva pone en evidencia deficiencias en los controles institucionales y la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia policial, así como de impulsar una nueva política penitenciaria enfocada en la resocialización.

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos, reaccionó a la evasión de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita el pasado lunes 1 de junio, hecho que ha sido catalogado como la "mayor fuga" penitenciaria registrada en Panamá.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, Torrijos señaló que el país atraviesa una "crisis de inseguridad" que, a su juicio, no puede seguir siendo ignorada por las autoridades.

El exmandatario indicó que la situación ha generado preocupación entre la población y que es necesario esclarecer lo ocurrido dentro del penal.

En ese sentido, pidió que el Gobierno nombre una comisión independiente que garantice una investigación con credibilidad y cuyos resultados estén acordes con la magnitud de los hechos.

“Ahora necesitamos saber qué pasó. El gobierno desde Grecia debe nombrar una comisión independiente que garantice una investigación con credibilidad y con los resultados a tono con la gravedad de la crisis”, manifestó.

Torrijos sostuvo que los acontecimientos registrados en La Joyita no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la infraestructura o de la disponibilidad de recursos, sino también desde el funcionamiento de los mecanismos de control y de inteligencia dentro del sistema de seguridad.

Según expresó, la evasión masiva pone en evidencia deficiencias en los controles institucionales y la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia policial, así como de impulsar una nueva política penitenciaria enfocada en la resocialización.

El exmandatario también consideró que reemplazar funcionarios no resolverá por sí solo los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario.

La seguridad es prevención, no solo reacción cuando hay muertos que lamentar”, afirmó.

Además, sostuvo que, tras dos años de gestión, el actual Gobierno debe asumir la responsabilidad de enfrentar la situación y adoptar medidas para corregir las fallas identificadas.

Torrijos concluyó señalando que el país requiere una estrategia de seguridad que permita anticipar la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de la población.

Necesitamos una estrategia de seguridad que anticipe el delito en lugar de correr detrás de él y que nos devuelva la tranquilidad”, puntualizó.

La evasión de 195 privados de libertad en La Joyita también dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos, mientras las autoridades mantienen investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y las posibles responsabilidades dentro o fuera del sistema penitenciario.

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