Adulto mayor pidió ayuda y terminó estafado: Padre e hija son aprehendidos por presunto desfalco de $20 mil

Según la información oficial, el adulto mayor había adquirido un préstamo y solicitó apoyo a una compañera de trabajo para activar la banca en línea y realizar algunos pagos.

Una denuncia presentada por un adulto mayor por presuntas transferencias bancarias no autorizadas derivó en una investigación por supuestos delitos financieros y blanqueo de capitales que culminó con la aprehensión de dos personas en el corregimiento de Pacora.

La diligencia fue desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las investigaciones relacionadas con una presunta afectación económica que ronda los 20 mil dólares.

Según la información oficial, el adulto mayor había adquirido un préstamo y solicitó apoyo a una compañera de trabajo para activar la banca en línea y realizar algunos pagos. No obstante, las autoridades investigan si dicha persona efectuó transferencias sin autorización hacia la cuenta de un tercero.

Las pesquisas apuntan a que el titular de la cuenta receptora sería el padre de la mujer señalada, quien también fue aprehendido durante el operativo realizado en Pacora.

Durante el allanamiento y registro, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos, documentación, tarjetas bancarias y otros indicios que formarán parte de las investigaciones. El hombre y su hija fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

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