Alfombristas de México y Ecuador se suman al Corpus Christi santeño

Como parte de los preparativos para la solemnidad del Corpus Christi , alfombristas nacionales e internacionales trabajan en la confección de las tradicionales alfombras por donde pasará el Santísimo Sacramento durante la procesión religiosa.

La Villa de Los Santos/La Villa de Los Santos volvió a convertirse en el epicentro de una de las manifestaciones culturales y religiosas más emblemáticas de Panamá con la realización del tradicional ritual del Cuarteo del Sol, actividad que forma parte del ciclo festivo del Corpus Christi y que es organizada por la Asociación de Rescate y Danza Miguel Leguízamo.

La colorida ceremonia reunió a danzantes de la Danza del Gran Diablo, quienes recrearon una de las representaciones más simbólicas de esta celebración. Según la tradición, las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo y parten el sol en cuatro fragmentos, que finalmente forman una cruz, símbolo de la victoria de la fe cristiana.

Arístides Burgos Villarreal, de la Asociación de Rescate y Danza Miguel Leguízamo, explicó que el ritual refleja la catequesis heredada desde la época colonial.

"Se trata de un ritual donde las fuerzas del mal deciden tomarse el mundo, partirse el sol en cuatro pedazos, y al final lo que hacen es una cruz, lo que demuestra que la catequesis desde la colonia determina que la cruz está presente siempre; la cruz es el eje protector".

Como parte de los preparativos para la solemnidad del Corpus Christi, alfombristas nacionales e internacionales trabajan en la confección de las tradicionales alfombras por donde pasará el Santísimo Sacramento durante la procesión religiosa.

Entre los invitados se encuentra el mexicano Enrique León Espinoza, quien visita por primera vez La Villa de Los Santos junto a su grupo de trabajo. El artista indicó que han traído materiales desde México y que también incorporarán elementos locales, como la sal de mar panameña, para elaborar sus diseños.

Puedes leer: El 'Diablo Encuetado' marca el inicio de las festividades del Corpus Christi en La Villa de Los Santos

Asimismo, María Mercedes Álvarez y su esposo llegaron desde Quito, Ecuador, para sumarse a esta expresión cultural, atendiendo la invitación realizada por la organización santeña.

Burgos Villarreal destacó que estas expresiones culturales constituyen un patrimonio vivo reconocido internacionalmente y forman parte de las tradiciones inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Las festividades continuarán este jueves con la celebración de la misa de Corpus Christi, uno de los momentos más esperados por los fieles y visitantes que cada año llegan a La Villa de Los Santos para participar de esta tradición centenaria.

Con información de Eduardo Javier Vega