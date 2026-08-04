Trump acusa a las petroleras de ganar ‘demasiado dinero’ gracias a guerra con Irán

Trump, un firme defensor de los intereses de los combustibles fósiles, ha arremetido contra los precios en los surtidores y anunció en junio que instruía al Departamento de Justicia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que las grandes compañías petroleras están ganando "demasiado dinero" a causa de la escasez de crudo por la guerra en Irán.

"No me gusta. Están ganando demasiado dinero. Basándose en una escasez, están ganando demasiado dinero", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Los altos precios de la gasolina son un tema político clave para Trump antes de las elecciones legislativas de medio mandato, en noviembre.

El precio promedio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos ha subido más de un 37% desde el inicio de la guerra, lanzada por Trump e Israel a finales de febrero.

La guerra ha bloqueado el vital estrecho de Ormuz y disparado los precios de la energía.

Las compañías petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron anunciaron el viernes beneficios extraordinarios, que reflejan un fuerte impulso derivado de la guerra en Oriente Medio.

Los beneficios de ExxonMobil en el segundo trimestre se duplicaron ampliamente, hasta los 14.500 millones de dólares, mientras que los de Chevron alcanzaron los 12.100 millones de dólares, más de cinco veces el nivel del mismo trimestre del año anterior.

Otras grandes compañías petroleras también han reportado grandes beneficio impulsados por el conflicto.

Trump, un firme defensor de los intereses de los combustibles fósiles, ha arremetido contra los precios en los surtidores y anunció en junio que instruía al Departamento de Justicia para investigar cualquier "especulación".

Trump sugirió a las petroleras que encuentren lo antes posible una solución.

"Tienen que devolver parte de eso al público, y más les vale recortar el precio minorista, el precio al consumidor", dijo.