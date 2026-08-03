Copa Centroamericana 2026| Plaza Amador vs L.A. Firpo: 'Leones' de Panamá buscan la reivindicación en el estreno de los 'Pamperos'

Los plazinos vienen de una derrota como visitante frente al Diriangén de Nicaragua.

Panamá/El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez será el escenario donde el CD Plaza Amador (Panamá) y el CD Luis Ángel Firpo (El Salvador) midan fuerzas este martes 4 de agosto de 2026 a las 7:00 p.m., en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026.

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¿Cómo llegan los equipos?

CD Plaza Amador: El conjunto panameño llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en el certamen internacional tras caer 4-2 ante el Diriangén en Nicaragua durante la primera jornada. Sin embargo, los dirigidos por Mario Méndez llegan revitalizados en el plano local tras vencer 2-0 como visitantes a Sporting San Miguelito en la Liga Panameña de Fútbol.

El conjunto panameño llega con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en el certamen internacional durante la primera jornada. Sin embargo, los dirigidos por Mario Méndez llegan revitalizados en el plano local tras vencer 2-0 como visitantes a Sporting San Miguelito en la Liga Panameña de Fútbol. CD Luis Ángel Firpo: El cuadro salvadoreño hará su debut oficial en esta edición tras haber tenido jornada libre en la fecha inaugural. Llega en un impecable momento deportivo como campeón del Torneo Apertura de su país y tras vencer contundentemente 4-0 al Fuerte San Francisco en el torneo local.

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Historial entre Plaza Amador y Luis Ángel Firpo

En competencias de clubes de la región, el antecedente entre los 'Leones' del Plaza Amador y los 'Pamperos' del Luis Ángel Firpo se remonta a la Copa de Campeones de Concacaf de 1993:

23 de mayo de 1993 (Ida - Primera Ronda Centroamericana): Plaza Amador igualó 2-2 ante Luis Ángel Firpo en e l Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá. Los goles del cuadro panameño fueron obra de Hernán Lorenzo y Jesús González , mientras que José García y Édgar Henríquez a notaron por la visita.

Plaza Amador igualó ante en e de la Ciudad de Panamá. Los goles del cuadro panameño fueron obra de y , mientras que y notaron por la visita. Partido de Vuelta (1993): El cuadro salvadoreño se impuso de manera holgada en suelo cuscatleco para sellar un marcador global de 8-2 a su favor.

Este cruce en la Copa Centroamericana 2026 representa la oportunidad de reescribir la historia entre ambos clubes casi tres décadas después en un torneo continental.

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