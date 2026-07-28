Copa Centroamericana 2026 previa| Diriangén vs Plaza Amador: Leones de Panamá y Caciques de Nicaragua inician su camino en el torneo

El torneo centroamericano de clubes se pone en marcha con una jornada en la que incluye al actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Panamá/Diriangén FC de Nicaragua y CD Plaza Amador de Panamá ponen en marcha su camino en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Ambos equipos integran el Grupo A junto a la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica), CSD Xelajú MC (Guatemala) y CD Luis Ángel Firpo (El Salvador).

Actualidad de los equipos

Diriangén FC (Nicaragua): El Cacique llega con confianza tras conseguir una victoria 3-1 frente al CD Walter Ferretti en el torneo de la Primera División de Nicaragua. Jugar en casa será un factor clave en sus aspiraciones de pelear la clasificación en un grupo altamente competitivo.

El Cacique llega con confianza tras conseguir una victoria 3-1 frente al CD Walter Ferretti en el torneo de la Primera División de Nicaragua. Jugar en casa será un factor clave en sus aspiraciones de pelear la clasificación en un grupo altamente competitivo. CD Plaza Amador (Panamá): Los Leones vienen de debutar en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un empate 2-2 en el clásico frente al Deportivo Árabe Unido de Colón. El equipo dirigido por Mario Méndez viaja a Managua con el objetivo de sumar en la primera fecha continental.

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Antecedentes y contexto del duelo

Este enfrentamiento marca el inicio de una nueva rivalidad en el torneo continental, ya que representa el primer choque oficial entre Diriangén FC y CD Plaza Amador en la historia de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Jugadores referentes del partido

Diriangén FC

Luis Coronel (Delantero): Principal referente ofensivo de los Caciques y referente en la selección nicaragüense. Su capacidad de desmarque y olfato goleador son fundamentales en el ataque local.

Principal referente ofensivo de los Caciques y referente en la selección nicaragüense. Su capacidad de desmarque y olfato goleador son fundamentales en el ataque local. Matías Galvaliz (Mediocampista ofensivo): El experimentado volante argentino aporta la creatividad, visión de juego y precisión en las jugadas a balón parado.

El experimentado volante argentino aporta la creatividad, visión de juego y precisión en las jugadas a balón parado. Jason Coronel (Mediocampista defensivo): Pilar en la contención del mediocampo, encargado de equilibrar la transición defensiva y recuperar balones en zona media.

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CD Plaza Amador

Alberto "Negrito" Quintero (Delantero / Extremo): Histórico seleccionado panameño cuya experiencia internacional y desborde aportan jerarquía al frente de ataque plazino.

Histórico seleccionado panameño cuya experiencia internacional y desborde aportan jerarquía al frente de ataque plazino. Eric Davis (Defensa lateral): Exmundialista panameño que lidera la zaga defensiva con su solidez en la marca y peligro constante en el balón parado mediante sus centros de zurda.

Exmundialista panameño que lidera la zaga defensiva con su solidez en la marca y peligro constante en el balón parado mediante sus centros de zurda. Ricardo Buitrago (Mediocampista ofensivo): El "Halconcito" es la brújula del mediocampo plazino, encargado del control del ritmo de juego y la distribución hacia las bandas.

Ficha