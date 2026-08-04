Copa Centroamericana 2026 resultado| Plaza Amador se levanta y malogra el debut del L.A. Firpo

Después de perder en su debut ante Caciques Diriangén, los representantes panameños consiguen un triunfo que les ponen en competencia dentro del certamen

Panamá/En una noche cargada de dramatismo, intensidad y fútbol de alta tensión en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Plaza Amador logró imponerse 2-1 ante el conjunto salvadoreño Luis Ángel Firpo, en el marco de la segunda jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana.

El conjunto panameño firmó una actuación determinante ante su afición, consolidando un triunfo clave que no estuvo exento de sufrimiento en los minutos finales, cuando la visita intentó una épica e ilusionante remontada a contrarreloj.

Un primer tiempo de dominio local y el golpe psicológico

Desde el pitazo inicial, el libreto del partido estuvo fuertemente marcado por la iniciativa del equipo local. Plaza Amador saltó al césped del Rommel Fernández con la firme intención de adueñarse del ritmo del encuentro, imponiendo una presión alta que asfixió las salidas del cuadro salvadoreño.

A lo largo de los primeros 45 minutos, las mejores ocasiones llevaron el sello del conjunto plazaíno, que buscaba constantemente desbordar por las bandas y romper la zaga rival. Sin embargo, la falta de contundencia y un par de disparos bloqueados por la defensa de Firpo mantuvieron el marcador en cero durante la mayor parte de la primera mitad.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso con la igualdad intacta, llegó la jugada de la ruptura. Al minuto 45, justo antes del pitazo que marcaba el final del primer periodo, Jimar Sánchez remató de cabeza, tras un cobro de tiro de esquina, para mandar a guardar el balón al fondo de las redes. El gol infligió un duro golpe psicológico a la escuadra pampera justo antes del entretiempo.

Sentencia tardía y reacción agónica de Firpo

Para el segundo tiempo, Luis Ángel Firpo intentó ajustar sus piezas y dar un paso al frente. El trámite se volvió más abierto y dinámico, generando llegadas de peligro en ambos arcos. El guardameta y la línea defensiva de Plaza Amador tuvieron que emplearse a fondo para contener los arremetidas del conjunto salvadoreño, que acumuló hasta 6 tiros a puerta a lo largo del compromiso.

No obstante, el peligro real siguió perteneciendo al equipo de casa. Plaza Amador registró 4 grandes oportunidades de gol a lo largo del cotejo, demostrando mayor claridad a la hora de construir en el último tercio.

La insistencia local rindió sus frutos al minuto 87, cuando Julio Rodríguez firmó el 2-0 con una definición impecable. El tanto parecía liquidar de forma definitiva las aspiraciones de Firpo y asegurar una recta final tranquila para el cuadro panameño.

Pero el fútbol centroamericano rara vez carece de suspenso. Ya en el tiempo suplementario, al minuto 90+4', Mauricio Cerritos descontó para Luis Ángel Firpo con un remate certero que puso el 2-1 en la pizarra. El gol le inyectó una dosis final de drama al encuentro, aunque el silbatazo final llegó segundos después para sellar la valiosa victoria de Plaza Amador.

Con este resultado, Plaza Amador suma tres puntos fundamentales en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, haciendo valer la localía en el Coloso de Juan Díaz. Por su parte, Luis Ángel Firpo regresa a El Salvador con la tarea de corregir desatenciones defensivas de cara a la tercera fecha del certamen internacional.

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