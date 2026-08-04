Ante este panorama, el Estado puso en marcha el Equipo de Respuesta Inmediata Interinstitucional (ERII), una estrategia que busca garantizar una atención más rápida, integral y sostenida para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

En Panamá, una mujer denuncia ser víctima de violencia doméstica cada dos horas. En lo que va del año, más de 9 mil denuncias han sido presentadas a nivel nacional, una cifra que equivale a un promedio de 51 casos diarios, según datos del Ministerio de la Mujer.