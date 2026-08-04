Este año se han interpuesto más de 9 mil denuncias por violencia doméstica

Ante este panorama, el Estado puso en marcha el Equipo de Respuesta Inmediata Interinstitucional (ERII), una estrategia que busca garantizar una atención más rápida, integral y sostenida para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Violencia doméstica contra las mujeres sigue ganando terrenos

En Panamá, una mujer denuncia ser víctima de violencia doméstica cada dos horas. En lo que va del año, más de 9 mil denuncias han sido presentadas a nivel nacional, una cifra que equivale a un promedio de 51 casos diarios, según datos del Ministerio de la Mujer.

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