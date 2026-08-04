Vehículo choca contra farmacia en Coclé
Los accidentes de tránsito continúan en aumento en la provincia de Coclé. El caso más reciente se registró la tarde de este martes, cuando un vehículo terminó dentro de una farmacia ubicada en el distrito de Penonomé.
A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas heridas. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del automóvil e ingresara al establecimiento comercial.