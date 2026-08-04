Mujer y su perro vencen el cáncer y emocionan al competir juntos en el Mundial de Surf Canino 2026

Una inspiradora historia de superación , amor entre humanos y mascotas y pasión por el deporte marcó una de las imágenes más memorables del Campeonato , celebrado en Pacifica, California.

Sophia Sadlowski y su inseparable compañero, un pinscher miniatura llamado Rusty, participaron en la competencia después de haber superado una de las pruebas más difíciles de sus vidas: ambos vencieron el cáncer y actualmente se encuentran libres de la enfermedad.

La dupla se convirtió en una de las protagonistas del evento no solo por su desempeño sobre las olas, sino también por el emotivo mensaje que representa su historia. Al recordar el camino que recorrieron juntos, Sadlowski expresó con emoción: “Los dos estamos libres de cáncer ahora mismo. Somos personas afortunadas. Y perro. Yo lo considero una persona”, una declaración que refleja el estrecho vínculo que mantiene con Rusty.

La décima edición del Campeonato Mundial de Surf Canino reunió a miles de asistentes en la playa Linda Mar, ubicada a unos 22 kilómetros al sur de San Francisco. Aunque la jornada estuvo marcada por una alerta de fuerte oleaje que obligó a cancelar algunas rondas en las últimas horas, el espectáculo logró atraer a amantes del surf, familias y defensores del bienestar animal. Además de la competencia, el evento recaudó fondos para organizaciones de protección de mascotas e incluyó actividades de adopción.

Las difíciles condiciones del mar representaron un desafío especial para Rusty, quien pesa apenas seis kilogramos. Sobre esa experiencia, Sadlowski explicó: “Estuvo difícil. Un poco demasiado difícil para un perro de ese tamaño. Quiero decir, es difícil para los otros perros, pero cuando pesas seis kilos, es simplemente demasiado”, al describir las complicaciones que enfrentó durante la prueba.

La historia deportiva de ambos comenzó de forma inesperada cuando Rusty apenas tenía cuatro meses de edad. Durante una visita a la playa, su dueña decidió colocarlo sobre una tabla de surf para tomar unas fotografías. Lo que parecía un simple momento de diversión terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera competitiva. “Lo puse sobre una ola y la surfeó”, recordó Sadlowski. “Y entonces pensé: ‘Hay una competencia de surf, voy a inscribirlo’”, agregó al explicar cómo nació la idea de participar oficialmente.

Aquella primera experiencia fue todo un éxito. Rusty debutó siendo un cachorro y obtuvo el tercer lugar, resultado que impulsó a ambos a seguir entrenando. Desde entonces, el surf pasó a formar parte de su rutina y fortaleció aún más la relación entre los dos. “Nos enganchamos”, afirmó la competidora al resumir el entusiasmo que despertó esta actividad.

El apego de Rusty por el mar es tan fuerte que incluso protesta cuando percibe que su dueña planea salir sin él. Sadlowski compartió una divertida anécdota sobre el comportamiento de su mascota: “Cuando me alisto para ir a surfear y no lo llevo, se pone muy molesto. Sube y baja las escaleras haciendo ‘uh, uh, uh’. Y si llego a la puerta del garaje, él ya está ahí”.

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Durante la competencia, Rusty participó en las categorías para perros pequeños y en la modalidad en tándem. Equipado con un llamativo chaleco salvavidas de estampado animal, una aleta de tiburón en la espalda y gafas protectoras, conquistó la atención del público mientras los jueces evaluaban el tiempo sobre la tabla, el tamaño de las olas y la confianza demostrada durante cada recorrido.

El campeonato reunió a 14 perros de distintas razas y concluyó con la victoria de la labrador retriever Rippin' Rosie Drottar, cuyo propietario, Steve Drottar, elogió el carácter intrépido de su compañera. “Eso no era Pleasure Point. Estuvo bastante brutal, pero fue muy divertido, un desafío, un gran evento. Miren toda esta gente animándonos. Es increíble”, afirmó. Después añadió: “Ella es una bestia sin miedo. Simplemente va. Es aterrador para mí. Yo soy el que está agotado y ella dice: ‘vamos’”. Sin embargo, para muchos asistentes, la historia de Sophia Sadlowski y Rusty terminó convirtiéndose en el verdadero símbolo de esperanza del campeonato.