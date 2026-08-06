Copa Centroamericana 2026 resultado| Alianza FC cae ante Saprissa en el territorio tico

Los 'verdolagas' de Panamá debutaron en el certamen regional con una visita a la casa de los 'morados' de Costa Rica.

Panamá/El Deportivo Saprissa logró una trabajada y agónica victoria por 2-1 El Alianza FC de Panamá se quedó con la derrota ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica, por 2 goles 1, en el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026.

Un gol sobre el cierre del compromiso por parte de Orlando Sinclair desató la locura en las gradas del estadio Ricardo Saprissa y privó al conjunto canalero de firmar una hazaña en suelo costarricense.

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Dominio inicial y la magia de Torres

Desde el pitazo inicial, el conjunto local salió a imponer condiciones. Fidelizando su estilo de posesión y circulación fluida, el "Monstruo Morado" monopolizó el esférico registrando un imponente 62% de posesión al cabo de los noventa minutos, respaldado por una notable precisión en sus pases del 86% (frente al 73% plasmado por los panameños).

La superioridad territorial dio sus primeros frutos temprano en el cotejo. Corría el minuto 19 cuando el capitán y referente argentino, Mariano Torres, sacó a relucir su jerarquía. Con un remate certero que dejó sin respuesta al guardameta rival, Torres firmó el 1-0 que prometía una noche plácida para la afición morada.

La resistencia verde y la ley del ex en las sombras

A pesar de verse abajo en el marcador y ceder la iniciativa, Alianza FC lejos estuvo de desarmarse. El planteamiento visitante fue claro: bloque compacto, repliegue ordenado y transiciones rápidas. Muestra de ello fue que, pese a tener menos la pelota, la escuadra panameña fue sumamente efectiva de cara al arco rival, registrando 4 tiros a puerta por solo 3 del equipo de casa.

Un ingrediente especial del encuentro lo puso el delantero panameño Newton Williams, alineado como titular en el ataque del Saprissa. Williams disputó la totalidad del encuentro, fajándose de principio a fin contra la zaga de sus compatriotas y sirviendo como pivote constante para el esquema ofensivo local.

El premio a la perseverancia para los visitantes llegó en la etapa complementaria. Al minuto 70, Joel Garcés aprovechó una desatención defensiva para mandar a guardar el balón, decretando el 1-1 que silenciaba al estadio y encendía las alarmas en el banquillo morado. Alianza capitalizaba así su única gran oportunidad del juego con máxima efectividad.

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Agonía, Sinclair y el deslace final

El tramo final del partido se transformó en un monólogo de empuje y desesperación para el Saprissa. Ante un Alianza que se multiplicaba en labores defensivas —provocando que el rival tuviera hasta 5 tiros bloqueados a lo largo del juego—, la insistencia tibaseña encontró recompensa cuando el tiempo reglamentario agonizaba.

Al minuto 88, en una jugada de coraje y oportunismo dentro del área, Orlando Sinclair se vistió de héroe al conectar el balón al fondo de las redes para colocar el 2-1 definitivo.

Con este triunfo dramático, el Deportivo Saprissa suma tres puntos de oro en el Grupo C que refuerzan sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2026, mientras que Alianza FC se retira con la frente en alto tras haber acariciado un punto histórico en una de las plazas más difíciles de la región.