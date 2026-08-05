Copa Centroamericana 2026 resultado| UMECIT FC no pudo sostenerse ante Olimpia en Penonomé

Panamá/El fútbol centroamericano volvió a regalar una noche repleta de intensidad, dramatismo y emociones tácticas en el marco de la Copa Centroamericana 2026. En un choque correspondiente a la acción del Grupo C, el histórico Club Olimpia Deportivo de Honduras logró un valioso y trabajado triunfo como visitante por 1-2 frente al UMECIT FC de Panamá, en un compromiso donde la eficacia ofensiva y el peso de la jerarquía terminaron decantando la balanza para el bando catracho.

El silbatazo inicial apenas acomodaba a los espectadores en sus asientos cuando el conjunto universitario panameño asestó el primer golpe de la noche. Transcurrían apenas cinco minutos de juego (5') cuando Hiberto Peralta capitalizó una desatención en la zaga hondureña para mandar a guardar el balón en el fondo de las redes. El 1-0 desató la locura en el banquillo local y planteó un escenario idóneo para UMECIT, que soñaba con orquestar una campanada histórica ante uno de los gigantes de la región.

Sin embargo, encajar un gol tempranero no hizo mella en la templanza del "León" catracho. Olimpia asimiló el impacto, adelantó líneas y comenzó a adueñarse de los ritmos del partido. La insistencia visitante rendiría frutos a los 22 minutos, cuando Raúl García firmó el tanto del empate con una definición certera que devolvió las tablas al marcador (1-1) y restableció el orden lógico sobre el terreno de juego.

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La batalla táctica y el zarpazo final

Durante el complemento, el desarrollo del partido reflejó una dura pugna táctica. UMECIT FC intentó sostener el bloque defensivo y resistir los embates del rival, acumulando hasta cuatro disparos bloqueados por la zaga hondureña. No obstante, la profundidad y el volumen de juego del equipo catracho comenzaron a inclinar definitivamente la cancha.

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Olimpia generó un total de cuatro grandes oportunidades de gol a lo largo de los noventa minutos, poniendo a prueba de manera constante al guardameta rival con 7 tiros a puerta, en comparación con los 3 remates al arco contabilizados por la escuadra panameña. La insistencia hondureña encontró su premio cuando el partido agonizaba: al minuto 83', el atacante Imanol Enríquez apareció oportunamente para decretar el 1-2 definitivo, sellando una remontada de mérito y desatando el eufórico festejo de la delegación visitante.