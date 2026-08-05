Cancillería facilita retorno de un ciudadano panameño tras desvincularse de fuerzas militares de Rusia

Adrián González Morán, desvinculado de las fuerzas militares rusas, recibió asistencia consular de la Embajada de Panamá en Moscú y arribará a la capital panameña en un vuelo de Turkish Airlines.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el viaje de retorno de Adrián González Morán, el ciudadano panameño que se encontraba en la Federación de Rusia tras ser desvinculado de las fuerzas militares de ese país.

Según la información oficial de Cancillería, la Embajada de Panamá en Moscú brindó acompañamiento y asistencia consular durante las gestiones necesarias para facilitar su regreso.

La embajadora panameña en Rusia, Carmen Ávila, lo acompañó personalmente al aeropuerto para verificar su embarque y asegurar que el proceso de salida se desarrollara sin contratiempos, tomando en consideración que el ciudadano presenta lesiones.

Las autoridades de la Federación de Rusia, por su parte, otorgaron las facilidades correspondientes para su salida del país. Un funcionario consular del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque.

González Morán cubrió con sus propios recursos el costo del boleto aéreo de regreso y tiene previsto arribar a la ciudad de Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

Una vez en el país, la Cancillería informó que continuará brindándole el apoyo consular correspondiente y dará seguimiento a su situación, en coordinación con las instituciones nacionales competentes.