El actor colombiano Mauricio Mejía ahora trabaja en un local de Medellín

Tras más de 25 años de carrera , el actor optó por hacer una pausa en los rodajes hace aproximadamente tres años y medio.

Después de construir una destacada trayectoria en la televisión colombiana, el actor Mauricio Mejía decidió dar un giro a su vida profesional.

Conocido por interpretar personajes en exitosas producciones como 'Escobar, el patrón del mal', 'Chepe Fortuna', 'El cartel de los sapos', 'La viuda negra' y 'Rigo', el artista ahora dedica gran parte de su tiempo a un emprendimiento en Medellín, donde trabaja de manera directa atendiendo a los clientes de un establecimiento de tecnología.

Lejos de considerar este cambio como un paso atrás, Mejía asegura que se trata de una decisión consciente que le ha permitido diversificar sus ingresos y disfrutar una nueva etapa mientras espera una propuesta actoral que realmente lo motive a regresar a la pantalla.

Tras más de 25 años de carrera, el actor optó por hacer una pausa en los rodajes hace aproximadamente tres años y medio. Durante ese periodo decidió explorar nuevos proyectos empresariales junto a su familia, convencido de que era el momento adecuado para abrirse camino fuera de la industria del entretenimiento sin abandonar su verdadera pasión.

En una entrevista concedida al programa La Red, explicó cómo surgió esta nueva faceta como empresario. “Empezamos a evaluar qué más nos ponemos a hacer, entonces lo primero que hice fue montar una marca de ropa que tengo con mi esposa y nos ha ido muy bien. Me asocié con un gran amigo que él ha estado desde Bogotá con el tema de la tecnología y desde ese momento pues estoy aquí”, relató.

Además de impulsar la marca de ropa, el actor participa activamente en el funcionamiento de la tienda de tecnología ubicada en Medellín. Allí no solo supervisa el negocio, sino que también realiza ventas, conversa con los clientes y se involucra en las tareas diarias del establecimiento. Sobre su rutina comentó: “Hago parte del equipo de trabajo, atiendo gente, hago ventas, estoy pendiente de todo y pues bueno, aquí me tomo fotos con todo el mundo, todos los días a todas horas”.

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Su presencia detrás del mostrador suele sorprender a quienes lo reconocen por sus papeles en la televisión. Muchos visitantes no esperan encontrarse con un actor atendiendo personalmente un local comercial, una reacción que Mejía considera producto de la percepción que existe sobre la vida de las figuras públicas. “Se les hace muy extraño realmente ver a un actor que esté atendiendo gente”, explicó durante la conversación.

El artista también reflexionó sobre la imagen que muchas personas tienen de quienes trabajan en el mundo del espectáculo. Según afirmó, existe la creencia de que los actores deben llevar una vida llena de lujos y alejada de cualquier trabajo cotidiano. “En el imaginario colectivo de la gente, los actores, yo creo que se imagina la gente que tenemos que ser vecinos de J Balvin y andar en un carro como el de Maluma. Lo primero que dicen es, 'Ay, ¿usted qué está haciendo acá?', y yo, 'trabajando'”, expresó.

Incluso reconoció que algunas personas interpretan su nueva ocupación como una señal de dificultades económicas o del final de su carrera artística. Sin embargo, rechazó esa idea y aclaró que continúa recibiendo propuestas laborales. “O muchas veces pensarán que me quebré o que la televisión no da o que no me volvieron a llamar y no es verdad”, aseguró.

Aunque hoy su prioridad está enfocada en sus negocios, Mauricio Mejía dejó claro que mantiene intacta su pasión por la actuación. Explicó que la experiencia acumulada durante más de dos décadas le permite seleccionar cuidadosamente los proyectos que acepta. “Los proyectos siguen apareciendo, lo que pasa es que ya después de 25 años, ya uno se puede dar por decir el lujo de escoger, sino que pues tiene que significar algo bueno para mí, tenerme que desplazar”, afirmó.

El actor también respondió a quienes consideran que atender un comercio representa un retroceso profesional. “A mí no me da ni cinco de pena que me vean trabajando, me daría pena que me vieran haciendo otras cosas, pues estoy trabajando, estoy generando y disfrutando de esta ciudad”, manifestó.

Finalmente, reiteró que su historia en la actuación todavía no ha terminado y que espera regresar cuando encuentre el personaje adecuado. “No sabemos hasta cuándo nos dura el cuarto de hora, esperemos que mucho tiempo más. Yo sigo apasionado porque realmente la actuación es mi pasión y bueno, espero que el sueño continúe, mientras tanto estoy trabajando”, concluyó.