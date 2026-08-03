Parque Omar estrena fuente que produce agua potable a partir de la humedad del aire

El sistema utiliza tecnología diseñada para captar la humedad presente en el ambiente, transformarla en agua potable y ponerla a disposición del público sin necesidad de conectarse a fuentes tradicionales.

Ciudad de Panamá/Los visitantes del Parque Recreativo y Cultural Omar podrán acceder gratuitamente a una innovadora fuente de agua potable que obtiene el recurso a partir de la humedad del aire mediante tecnología de última generación y energía renovable.

La unidad fue instalada en la entrada posterior del parque, por el sector de Carrasquilla, y representa la primera fuente de este tipo en Panamá.

”Recoge la humedad del ambiente, la pasa por la rejilla, la condensa, la purifica y la almacena en un tanque. Sobrantes de este agua que no cabe en el tanque interior de la máquina se usan también para regadío o razones de potabilidad”, explicó Alexander Ermakov de Alternative Water Corp.

El sistema utiliza tecnología diseñada para captar la humedad presente en el ambiente, transformarla en agua potable y ponerla a disposición del público sin necesidad de conectarse a fuentes tradicionales de abastecimiento.

🔗También puedes leer: Hospital de Las Tablas cuenta con máquina que transforma la humedad del ambiente en agua potable

Sus desarrolladores explicaron que esta solución está pensada especialmente para comunidades apartadas o de difícil acceso, donde el suministro de agua potable representa un desafío.

La instalación busca promover alternativas sostenibles para la producción de agua y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Con información de Luis Jiménez