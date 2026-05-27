Operación Perla: cae presunta red dedicada a estafas con paquetes turísticos y alquileres de vehículos

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos y documentación que, presuntamente, guarda relación con las actividades investigadas.

Colón/La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) informó sobre la aprehensión de seis personas presuntamente vinculadas a una red de estafas que operaba a través de ofertas falsas de paquetes turísticos y alquileres de vehículos promocionados en redes sociales.

El operativo, denominado “Perla”, se desarrolló en la provincia de Colón como parte de una investigación relacionada con delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa.

De acuerdo con el jefe de Investigación Criminal de la DIJ, Yeysson Días, los sospechosos captaban a sus víctimas mediante publicaciones y promociones atractivas en plataformas digitales, donde ofrecían viajes, hospedajes y alquileres de autos a precios llamativos, especialmente durante temporadas de verano y días festivos.

Según las investigaciones, las víctimas realizaban depósitos y transferencias bancarias a cuentas manejadas por los presuntos implicados, quienes posteriormente movilizaban el dinero a través de distintas entidades financieras para dificultar el rastreo de los fondos.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos y documentación que, presuntamente, guarda relación con las actividades investigadas.

La Policía Nacional también reveló que mantiene registro de aproximadamente 2,500 noticias criminales relacionadas con este tipo de delitos, una cifra que refleja el crecimiento de las estafas digitales en el país.

Las autoridades no descartan que el grupo detenido esté vinculado a otros casos similares, incluyendo falsas ofertas de alquileres vacacionales, ventas de vehículos y hasta modalidades de secuestro virtual.

Días advirtió que muchos ciudadanos, motivados por conseguir ofertas económicas o asegurar hospedajes y transporte en temporadas altas, terminan entregando información personal y realizando pagos sin verificar la autenticidad de las cuentas o de las supuestas empresas.

La DIJ reiteró el llamado a la población a no realizar depósitos inmediatos ante promociones sospechosas y verificar siempre la legitimidad de los servicios ofrecidos antes de concretar cualquier transacción.