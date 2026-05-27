Aprehenden a tres personas por presunto peculado en complejo deportivo inconcluso de $129 mil en Penonomé

Las diligencias se realizaron mediante allanamientos efectuados en Penonomé y en El Caño de Natá, donde las autoridades lograron la captura de los investigados como parte de una pesquisa iniciada de oficio por el Ministerio Público.

Penonomé, Coclé/La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres personas, entre ellas dos funcionarias y un exfuncionario del Municipio de Penonomé, por su presunta vinculación en un caso de peculado relacionado con la construcción de un complejo deportivo y recreativo en esa provincia.

La investigación surge tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República sobre el proyecto de construcción del complejo deportivo y recreativo de Penonomé, contratado el 20 de febrero de 2017 entre el municipio y un grupo empresarial.

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Según las autoridades, la auditoría determinó una presunta afectación económica al Estado de al menos 129 mil 280 dólares con 26 centavos. Durante las investigaciones también se corroboró el abandono de la obra, situación confirmada por personal del Municipio de Penonomé.

Las diligencias se realizaron mediante allanamientos efectuados en Penonomé y en El Caño de Natá, donde las autoridades lograron la captura de los investigados como parte de una pesquisa iniciada de oficio por el Ministerio Público.

De acuerdo con las pesquisas, la empresa contratista habría incumplido los plazos establecidos, paralizado los trabajos y utilizado materiales distintos a los contemplados en los planos aprobados. El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas relacionadas con este caso.