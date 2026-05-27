En las instalaciones de la Unachi, sectores estudiantiles realizaron protestas para pedir la renuncia de la actual rectora. Etelvina Medianero de Bonagas sigue como rectora de la Unachi por solicitud del Consejo General Universitario

David, Chiriquí/Etelvina Medianero de Bonagas aceptó quedarse en el cargo como rectora, luego que el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) le solicitara permanecer en el cargo. ⁣

En presencia de la rectora, el Consejo convocó el encuentro para la "discusión y análisis" de la nota recibida de la ministra de Educación, Lucy Molinar, en la que hace referencia a la renuncia de la cuestionada rectora, sin embargo, no llegaron a este punto porque el Consejo le solicitó permanecer en el cargo. ⁣

En las instalaciones de la Unachi, sectores estudiantiles realizaron protestas para pedir la renuncia de la actual rectora.

"Me siento contenta porque el máximo órgano de gobierno, el Consejo General Universitario, pues me ha solicitado todos, en su mayoría, que no renuncie a la Universidad Autónoma de Chiriquí como rectora de esta alta casa de estudios", declaró la rectora Etelvina de Bonagas.

Medianero también mencionó que conversó con la ministra de Educación, Lucy Molinar, e indicó que la carta emitida por el Ministerio de Educación al Consejo General Universitario no cumplió con los protocolos requeridos y, por lo tanto, no fue aceptada.

Nota relacionada: Meduca confirma renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Unachi

En relación con las investigaciones anunciadas por la Contraloría de la República y el Ministerio Público, la rectora de la Unachi expresó su disposición a "abrir las puertas de la universidad para que se hagan estas investigaciones".

Además, la rectora hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, y al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, pidiéndoles que "por favor, mire a la Universidad Autónoma de Chiriquí, que es una universidad popular donde ha transformado vidas, donde ha sacado más de 60 000 profesionales y donde es una universidad de prestigio". Subrayó que la Unachi es "la única universidad completa del puente de las Américas para acá".

Finalmente, la rectora Etelvina de Bonagas reafirmó su compromiso con la universidad, declarando: "No, no, no, aquí yo acepto es el mandato del máximo órgano de gobierno, que es el Consejo General Universitario, y en su mayoría aceptan que yo me quede en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones".

Añadió: "He dado mi vida en esta universidad, 48 años de estar aquí y no puedo dejar la universidad así, a libre albedrío". Aseguró no haber tomado "ni un centavo de esta universidad".

Sin embargo, los representantes estudiantiles dentro del Consejo General Universitario han expresado su desacuerdo con la decisión, calificándola de "ilegal" y señalando que no está dentro de las atribuciones del Consejo General. No descartan accionar mecanismos legales para revertir la decisión.

Con información de Demetrio Ábrego.