¿Agotados o fuera de cobertura? Caja de Seguro Social digitalizará información de medicamentos y recetas

El director general de la entidad, Dino Mon, informó que más de 60 mil asegurados todavía no han ingresado a la plataforma “Mi Caja Digital” para decidir a qué sistema de jubilación acogerse, pese a que el proceso resulta clave para definir el monto de sus futuras pensiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) acelera su proceso de modernización tecnológica en medio de desafíos relacionados con pensiones, falta de especialistas, abastecimiento de medicamentos y retrasos en cirugías y citas médicas.

El director general de la entidad, Dino Mon, informó que más de 60 mil asegurados todavía no han ingresado a la plataforma “Mi Caja Digital” para decidir a qué sistema de jubilación acogerse, pese a que el proceso resulta clave para definir el monto de sus futuras pensiones.

Mon explicó que una de las principales dificultades es que la CSS no cuenta con información actualizada de contacto de muchos asegurados, lo que limita la comunicación directa. “Hay personas que ni siquiera han ingresado a la plataforma y muchas veces no tenemos ni su correo electrónico ni su número de teléfono”, indicó.

El director destacó que la herramienta digital permite a los usuarios verificar cuotas, historial de aportes y posibles inconsistencias en pagos realizados por empleadores. Además, señaló que algunos asegurados aún desconocen que deben tomar una decisión sobre su sistema de jubilación, especialmente quienes forman parte del sistema mixto y están próximos a pensionarse.

La CSS habilitó atención presencial en agencias a nivel nacional y en el edificio de Prestaciones Económicas para orientar a quienes tienen dificultades con el uso de la tecnología.

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Medicamentos y farmacias digitales

Otro de los anuncios realizados por Mon fue la próxima puesta en marcha de “Mi Farma Digital”, una plataforma que permitirá consultar disponibilidad de medicamentos, inventarios y abastecimiento en farmacias de la institución.

Según explicó, el sistema también buscará reducir las quejas relacionadas con desabastecimiento y mejorar la transparencia en la gestión de medicamentos.

“Parte de lo que va a ser Mi Farma Digital es justamente decirle a los pacientes qué medicamentos cubre la Caja del Seguro Social. Nadie sabe qué cubre la caja. Entonces tú vas a nivel privado y te mandan un medicamento para el dolor, pero es que ese medicamento no lo da la Caja. Te mandan la otra a los médicos y, efectivamente, la caja, como no da esa, automáticamente le dice, en vez de decirle que eso no es parte del cuadro básico de medicamento, le dice no hay", dijo.

Añadió que "entonces puede pasar eso. Mi farma digital le arregla el tema. Ya les dice a los médicos qué es lo que hay en la caja y solo eso puede recetar. Pero es que no hay, no porque no haya, sino porque nunca va a haber. Porque eso no es parte de la lista que cubre. Recuerda que la CSS es una gran compañía de seguro mutualista. Lo que está en la lista es lo que se cubre. Por primera vez se va a publicar la lista oficial de medicamentos”.

La entidad invierte anualmente más de 230 millones de dólares en compras de medicamentos e insumos médicos, cifra que aumenta con adquisiciones extraordinarias y compras de emergencia. Mon aseguró que la implementación del nuevo sistema de inventario permitirá rastrear digitalmente el movimiento de medicamentos y alertar sobre productos próximos a vencer, con el objetivo de evitar pérdidas y posibles irregularidades.

Persisten quejas por citas y cirugías

Mientras la CSS avanza en su digitalización, pacientes continúan reportando problemas en policlínicas y hospitales. Usuarios consultados en la policlínica JJ Vallarino denunciaron retrasos en cirugías, falta de medicamentos y demoras en resultados médicos, incluyendo mamografías.

Al respecto, Mon reconoció que la convocatoria internacional para atraer médicos especialistas no ha dado los resultados esperados debido a obstáculos migratorios, salariales y administrativos. El funcionario adelantó que el Ejecutivo prepara reformas legales para facilitar la contratación de médicos extranjeros y agilizar los procesos de incorporación al sistema de salud.

Cirugías robóticas y rehabilitación cardíaca

En medio de las dificultades, la CSS destacó avances tecnológicos con la realización de cirugías robóticas cardiovasculares y torácicas, procedimientos mínimamente invasivos que ya comenzaron a practicarse en la institución.

Mon indicó que los robots también se utilizan en operaciones ginecológicas y de vesícula, reduciendo tiempos de recuperación y riesgos para los pacientes. Además, resaltó la inauguración de un nuevo centro de rehabilitación cardíaca destinado a acompañar el proceso de recuperación de los pacientes tras las operaciones.

La CSS prevé continuar ampliando sus plataformas digitales durante los próximos meses, incluyendo nuevos sistemas de afiliación para trabajadores independientes y herramientas automatizadas para asignación de citas médicas.