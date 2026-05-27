Capturan en España a alias ‘El Abogado’, presunto cabecilla de la estructura criminal Bagdad Santa Eduviges

El requerido figura como presunto líder de la pandilla “Bagdad Santa Eduviges”, organización que fue impactada mediante un operativo desarrollado el pasado viernes 22 de mayo en el corregimiento de Tocumen.

Panamá/La Oficina Central Nacional de Interpol y las autoridades policiales de Madrid, España, capturaron al presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al pandillerismo, con operaciones en el sector de Santa Eduviges en Panamá; así lo informó la Policía Nacional.

La captura del ciudadano de apellido Valencia alias "El Abogado" se hizo efectiva en la Plaza de Santa Ana, en Madrid Centro, por unidades de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, quienes previamente habían sido alertados, a través de los canales de Interpol, sobre el interés de las autoridades panameñas en su ubicación, captura y posterior extradición.

El requerido figura como presunto líder de la pandilla “Bagdad Santa Eduviges”, organización que fue impactada mediante un operativo desarrollado el pasado viernes 22 de mayo en el corregimiento de Tocumen, donde fueron aprehendidas seis personas, entre ellas otro de los supuestos líderes de la estructura criminal, conocido con el alias de “Rungito”.

Las autoridades panameñas reiteran que continuarán fortaleciendo la cooperación internacional y las acciones operativas contra las organizaciones criminales, dejando claro que ningún integrante del crimen organizado escapará de la justicia, sin importar el país donde intente ocultarse.