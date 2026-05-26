Dámaso García, exalcalde de Colón, recibe rebaja de pena tras fallidos intentos por obtener trabajo comunitario

Luego de fallidos intentos para sustituir su condena por trabajo comunitario, el exalcalde Dámaso García fue incluido en la lista de beneficiados con reducción de pena aprobada por el presidente José Raúl Mulino.

Dámaso García Villarreal, exalcalde de Colón condenado a 60 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio del Municipio de Colón, fue beneficiado con una medida de reducción de pena y liberación inmediata.

García aparece dentro de la lista de 959 personas privadas de libertad favorecidas mediante el Decreto Ejecutivo No. 15, publicado la noche de este martes 26 de mayo en Gaceta Oficial y firmado por el presidente José Raúl Mulino.

El exfuncionario había sido condenado por hechos relacionados con el período 2009-2014. Aunque la sentencia fue emitida en 2022, esta quedó en firme en octubre de 2024, cuando además se ordenó el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario del país.

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Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, un juez de cumplimiento de la provincia de Colón sustituyó la pena por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Cativá. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó la medida el 5 de diciembre, tras una solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Más adelante, la defensa del exalcalde presentó un nuevo recurso para que se le permitiera cumplir la sanción mediante trabajo comunitario en el Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá, petición que fue rechazada por el Tribunal Superior de Apelaciones en enero pasado.

Ahora, luego de un año y cinco meses, García fue incluido entre los beneficiados por la medida presidencial de rebaja de pena.