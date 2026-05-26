Un año después, la crisis del agua sigue golpeando a Azuero

Hace un año, la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná obligó a paralizar cuatro potabilizadoras y dejó a más de 100 mil personas dependiendo de cisternas, pozos y tanques comunales. Hoy, aunque hay avances, la incertidumbre persiste.

“Ha habido un aumento de microorganismos vivos no usuales en la captación del río…”. Con esas palabras de Julissa Degracia, directora regional del Idaan en Los Santos, comenzó una de las mayores crisis hídricas registradas en la región de Azuero.

La detección de contaminación en las fuentes de agua obligó a detener operaciones en varias plantas potabilizadoras y cambió la vida de miles de personas en Herrera y Los Santos.

De un momento a otro, más de 100 mil residentes quedaron dependiendo de autos cisterna, tanques comunitarios, pozos y hasta del agua de lluvia.

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“Hay mucho dolor. Yo soy chitreano y esto me ha dado duro porque no puedo ver a mi pueblo así… damas cargando garrafones y adultos mayores moviendo agua en carricoches”, relató José Damiel Santamaría, uno de los afectados.

La crisis se volvió rutina

Un año después, para muchos hogares el gasto en agua embotellada pasó a formar parte del presupuesto mensual.

Pedro Quintero, por su parte, contó que compra tambuchones de cinco dólares, gastándose entre 10 y 15 dólares. Otros aseguran que compran cajas de agua cuando pueden y, cuando no alcanza el dinero, recurren al agua distribuida en la comunidad.

La escena que parecía temporal terminó convirtiéndose en una nueva normalidad para muchas familias.

¿Qué contaminó los ríos?

En medio de la crisis se detectó la presencia de microorganismos asociados a desechos provenientes de porquerizas, lixiviados y aguas servidas, que terminaron llegando a los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de captación para la producción de agua potable.

La situación abrió cuestionamientos sobre el manejo ambiental de la cuenca, controles sanitarios y fiscalización de actividades cercanas a los afluentes.

El Idaan informó que durante este año se han habilitado más de 50 pozos como medida paliativa.

Según la institución, algunos estaban fuera de operación por abandono o falta de equipos y actualmente forman parte de la estrategia de contingencia.

Además, se trabaja en la rehabilitación de las potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, donde se han realizado:

Mejoras en sistemas de dosificación de químicos.

Adecuaciones en procesos de potabilización.

Instalación de mamparas para controlar velocidades de entrada de agua.

Modernización de laboratorios.

Equipos multiparamétricos para alertas tempranas ante contaminación y crecidas.

La preocupación ahora tiene otro nombre: El Niño

Mientras Azuero intenta cerrar el capítulo de la crisis, surge una nueva amenaza: el posible impacto del fenómeno de El Niño.

Organizaciones ciudadanas advierten que el problema del agua no puede seguir siendo atendido únicamente con soluciones temporales.

“Nos negamos a normalizar algo que no puede seguir ocurriendo. Necesitamos respuestas concretas y serias”, señalaron representantes comunitarios.

El temor es que una reducción de lluvias vuelva a presionar un sistema que todavía intenta recuperarse de una emergencia que, un año después, sigue dejando huellas.

Información de Eduardo Javier Vega