Comisión recomienda importar 786 mil quintales de arroz, pero persiste desacuerdo entre productores y molinos

La propuesta que recibió la mayor cantidad de votos fue la importación de 786 mil quintales de arroz, cantidad que equivale aproximadamente a un mes de consumo nacional.

La Comisión de Desabastecimiento discutió tres propuestas para atender el abastecimiento de arroz en el país, pero persisten diferencias entre productores e industria molinera sobre cuál debe recomendarse al Ejecutivo.

Durante la reunión se presentaron dos propuestas del sector productor y una del sector molinero.

La propuesta que recibió la mayor cantidad de votos fue la importación de 786 mil quintales de arroz, cantidad que equivale aproximadamente a un mes de consumo nacional.

Sin embargo, también se planteó una segunda propuesta para importar 1.4 millones de quintales, distribuidos en un millón para la industria y 400 mil quintales para el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

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Por su parte, el sector molinero presentó una tercera alternativa que contempla la importación de 1.6 millones de quintales, equivalente a dos meses de consumo.

Bienvenido Pereira, presidente de la cadena de arroz y representante de la Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios de Panamá, explicó que la propuesta de 786 mil quintales obtuvo el respaldo mayoritario durante la votación.

No obstante, posteriormente surgieron diferencias sobre el alcance de ese resultado, ya que representantes del sector molinero sostienen que la votación no invalida las otras propuestas y que las tres opciones deben remitirse al Gobierno para su evaluación.

Según explicó Pereira, los agricultores sostienen que existe inventario de arroz hasta septiembre, mientras que los molinos indican que las reservas alcanzarían únicamente hasta el 31 de julio.

Además, advirtió que existe preocupación por el posible impacto del fenómeno de El Niño, especialmente en unas 10 mil hectáreas sembradas, donde ya se reportan afectaciones y mermas preliminares.

El dirigente señaló que continuarán las reuniones de seguimiento y no descartó nuevas importaciones si las condiciones climáticas o el inventario así lo requieren.

“El ministro dejó claro que no podemos quedarnos sin arroz para los panameños; tenemos que mantener inventario, pero también considerar a los agricultores y a toda la cadena productiva”, manifestó.

Al final, aunque la propuesta de 786 mil quintales fue la más votada, la decisión definitiva sobre cuánto arroz importar quedará en manos del Gobierno, que evaluará las tres alternativas presentadas.

Información de Kayra Saldaña