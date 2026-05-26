Mundial 2026 | La ausencia de Kadir Barría divide opiniones tras la convocatoria de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La publicación de la lista oficial de 26 jugadores de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó distintas reacciones entre los aficionados, especialmente por la ausencia del delantero Kadir Barría, uno de los nombres que generaba expectativa para integrar el plantel dirigido por Thomas Christiansen.

El atacante finalmente no apareció entre los convocados anunciados este martes desde el edificio de la Administración del Canal de Panamá, una decisión que rápidamente provocó debate entre seguidores y analistas del fútbol panameño. Mientras algunos consideraban que Barría merecía un lugar por sus recientes actuaciones, otros entienden que la experiencia dentro del proceso mundialista terminó siendo determinante.

A pesar de no formar parte de la lista principal, Kadir Barría sí integrará el grupo de jugadores reservas junto a Iván Anderson, José “Gasper” Murillo y Víctor Griffith, futbolistas que permanecerán atentos ante cualquier eventualidad durante la preparación rumbo al Mundial.

Barría tuvo participación en tres encuentros con la selección de Panamá, dos de ellos frente a Bolivia y uno ante Sudáfrica. Además, logró marcar un gol contra el combinado boliviano, dejando buenas sensaciones cada vez que recibió oportunidades con la camiseta nacional.

Sobre la decisión de Thomas Christiansen, el exseleccionado y analista Julio Dely Valdés explicó que el peso del proceso y la continuidad de otros delanteros terminó siendo un factor clave al momento de definir la convocatoria final.

“Creo que la no convocatoria de Kadir hay que mirar otro punto de vista también. Cuáles son los delanteros que están, cuántos goles han marcado en los dos procesos de Christiansen y esa cantidad de partidos que han jugado en eliminatoria, Nations League y Copa Oro pesa mucho”, expresó Dely Valdés.

El histórico delantero panameño también destacó que la experiencia acumulada por otros atacantes dentro del ciclo mundialista terminó inclinando la balanza a favor de quienes ya tenían más recorrido con el grupo.

“Kadir tiene apenas tres partidos. Ahí es donde ellos toman la decisión de agarrar a los jugadores que han estado más en el proceso y eso para mí es fundamental. Seguramente eso pesó a la hora de tomar la lista final”, agregó.

Mientras continúan las reacciones tras la convocatoria, la selección de Panamá ya centra su atención en el próximo desafío de preparación rumbo al Mundial 2026, cuando enfrente a la poderosa selección de Brasil el próximo domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.