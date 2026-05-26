EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La convocatoria de Alberto “Negrito” Quintero al Mundial 2026 ha sido una de las noticias más comentadas tras el anuncio oficial realizado por el entrenador Thomas Christiansen desde el edificio de la Administración del Canal de Panamá. El experimentado jugador del Plaza Amador dejó declaraciones cargadas de emoción, orgullo y también de firmeza sobre su papel dentro de la selección de Panamá.

Quintero aseguró que nunca perdió la fe en volver a vestir la camiseta nacional y destacó que su convocatoria es el resultado del esfuerzo realizado durante los últimos años en la LPF.

“En ningún momento dudé. Siempre trabajé con humildad, sacrificio y perseverancia”, expresó el futbolista panameño, quien además recordó que disputó cinco finales en los últimos años defendiendo los colores del Plaza Amador.

El atacante también aprovechó para enviar un mensaje a quienes cuestionan el nivel de la Liga Panameña de Fútbol, dejando clara su postura sobre el valor del torneo local.

“Ya basta de menospreciar la LPF. Muchos de los 26 que estamos aquí salimos de nuestra liga y hemos demostrado que podemos competir”, afirmó.

Otro de los temas que tocó Alberto Quintero fue la ausencia de Kadir Barría en la lista final de convocados. El veterano futbolista pidió tranquilidad y respaldó el futuro del joven delantero panameño.

“Kadir es un chico joven, con muchísimo talento. Esta decisión tiene que ayudarlo a seguir creciendo porque va a ser importante para Panamá en el futuro”, comentó.

Además, el jugador dejó claro que llega al Mundial 2026 con mentalidad competitiva y no solamente como uno de los referentes de experiencia dentro del camerino.

“Yo no vengo aquí solamente para hacer grupo. Vengo con muchas ganas de jugar y de competir”, señaló.

Quintero también recordó la amarga experiencia vivida en el Mundial de Rusia 2018, torneo que no pudo disputar debido a una lesión, situación que hace aún más especial esta nueva oportunidad con la selección nacional.

Con liderazgo, experiencia y un mensaje de respaldo al fútbol panameño, Alberto “Negrito” Quintero se perfila como una de las voces más importantes dentro del grupo que buscará hacer historia con Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.