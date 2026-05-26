Un muerto y viviendas quemadas en Guatemala tras incursión de grupo armado desde Honduras

Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueron asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe.

La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó este martes el gobierno guatemalteco.

El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que los soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informaron de víctimas o daños.

El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó.

"Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino", señaló el ministro en rueda de prensa.

Imágenes de medios locales muestran algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza.

Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.

Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueron asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe.

Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

"La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales", declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzón Velásquez.

El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.