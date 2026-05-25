Militares de Guatemala repelen a tiros a grupo armado que incursionó desde Honduras

El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales.

Militares en Guatemala repelieron a tiros a un grupo armado que incursionó desde Honduras este lunes, cuatro días después de un ataque de presuntos narcotraficantes cerca de la frontera que dejó a cinco policías hondureños muertos, informó el Ejército guatemalteco.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas aumentaron los patrullajes en la frontera con Honduras tras la matanza de policías en ese país el jueves, durante un operativo contra una red de narcotráfico hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

Ese mismo jueves, un escuadrón armado asesinó a 19 personas en otra localidad del norte de Honduras asediada por grupos criminales.

El enfrentamiento del lunes se produjo en el poblado fronterizo de Esquipulas (este de Guatemala).

Las Fuerzas Armadas de Guatemala no reportaron ningún militar herido, ni bajas entre los agresores.

Una patrulla "detectó el ingreso a territorio nacional", por un paso ilegal, de varios vehículos con "individuos fuertemente armados, presuntamente vinculados al crimen organizado", indicó el ejército en un comunicado.

Al percibir la presencia militar, "abrieron fuego (...), por lo que el personal repelió el ataque (...) logrando hacer retroceder a esta personas" hacia Honduras, agregó el reporte.

La policía guatemalteca indicó el viernes pasado que mantenía bajo custodia en un hospital a dos hondureños heridos, bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal que la víspera había atacado a los policías en el municipio de Omoa en Honduras, limítrofe con Guatemala.

El mismo jueves, un comando armado asesinó en Honduras a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.