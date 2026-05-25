Mundial 2026 | César Samudio: Conoce más de la trayectoria del guardameta de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá forma parte del grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Perfil del Jugador: César Samudio

Nombre Completo: César Samudio

Fecha de Nacimiento: 23 de febrero de 1994

Posición: Portero

Club Actual: CD Marathón (Honduras)

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Carrera Profesional

César Samudio se ha convertido en un portero capaz y que inspira confianza. Tras destacar a nivel local en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se desplazó a Honduras donde ha continuado con su carrera.

Trayectoria en Clubes:

Chepo FC (Panamá): César Samudio se formó como jugador en las filas del Chepo FC. Precisamente de allí salieron otros seleccionados panameños como por ejemplo los mundialistas Gabriel Torres, Román Torres y su homólogo José Calderón. Atlético Veragüense (Panamá): Samudio dirigió sus pasos hacia el interior del país y se integró al Atlético Veragüense, equipo que representó al fútbol de la provincia de VeraguaS. Costa del Este (Panamá): Tras su paso por el Atlético Veragüense, el arquero formó parte del Costa del Este, equipo con el que alcanzó la final del Torneo Apertura 2019 de la LPF. Con el paso del tiempo, ese elenco se convertiría en los Potros del Este. Plaza Amador (Panamá): Samudio también formó parte del equipo plazino, uno de los conjuntos históricos del fútbol panameño. CAI (Panamá): El portero llegó al CAI y se convirtió en titular. Su desempeño le permitió captar las miradas de clubes internacionales. CD Marathón (Honduras): El jugador dio el salto a la primera división de Honduras y entró a las filas del Marathón donde juega actualmente.

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Carrera Internacional

César Samudio se ha constituido en la tercera alternativa de la portería panameña, detrás de Luis Mejía y Orlando Mosquera. Su trabajo le ha permitido tener algunas oportunidades de jugar con la selección de Panamá, especialmente en partidos amistosos.

Participaciones destacadas:

Copa América 2024: Samudio tendrá su primera comparecencia en el certamen continental. Inspira confianza y se muestra listo para asumir el reto cuando sea requerido para jugar.

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Estilo de Juego y Habilidades

Samudio se caracteriza por su agilidad y reflejos en la portería. Su serenidad y capacidad de tomar decisiones en momentos de apremio le hacen merecedor de la confianza de los equipos para los que ha jugado.

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Legado y Expectativas

César Samudio está a la espera de una nueva oportunidad de defender la portería de la selección panameña y, su convocatoria a la Copa América 2024 lo pone a disposición de jugar. Se espera que esté listo para salir a la cancha en el momento necesario.