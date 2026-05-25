Michael Amir Murillo: Defensor panameño, consolidado en Europa

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Panamá/Michael Amir Murillo es un destacado defensa lateral derecho panameño, nacido el 11 de febrero de 1996, lo que lo sitúa actualmente con 30 años.

Con una estatura de 1,84 metros, se ha consolidado como una figura importante en el fútbol profesional, destacando por su presencia y habilidades en el campo. Actualmente, milita en el Besiktas turco.

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A nivel internacional, Michael Amir Murillo cuenta con una extensa trayectoria, acumulando 91 partidos internacionales y 9 goles con la selección de Panamá.

La trayectoria profesional de Murillo comenzó en su natal Panamá con el San Francisco FC, donde se coronó campeón del Torneo Apertura 2013-2014. Desde allí, dio el salto al fútbol estadounidense, uniéndose al New York Red Bulls inicialmente en calidad de cesión el 18 de febrero de 2017, con un valor de 25 mil €, para luego ser fichado permanentemente el 1 de enero de 2018 por 233 mil €, con un valor de 500 mil €.

Durante su etapa en Estados Unidos, logró un título significativo al ser Ganador de la Supporters' Shield de Estados Unidos en la temporada 2017-2018 con New York Red Bulls. Posteriormente, su carrera lo llevó a Europa, primero al RSC Anderlecht de Bélgica el 1 de enero de 2020, en un traspaso valorado en 1,10 millones de euros y un costo de 680 mil €, antes de su movimiento al Olympique de Marsella en Francia.

Con un valor de mercado actual de 7 millones de euros, Michael Amir Murillo se posiciona como el futbolista panameño más valioso del momento.

📍 Trayectoria de Michael Amir Murillo

🇵🇦 San Francisco FC (Panamá)

🗓️ Llegada al primer equipo: 01/01/2015 🔄 Procedente de: San Francisco FC II 🏆 Título: Campeón Torneo Apertura 2013-2014

🇺🇸 New York Red Bulls (Estados Unidos)

📅 Cesión inicial: 18/02/2017 🔄 Desde: San Francisco FC 💰 Valor en cesión: 25 mil €

📅 Fichaje permanente: 01/01/2018 💰 Coste: 233 mil € 📈 Valor en ese momento: 500 mil € 🏆 Título: Supporters' Shield 2017-2018

📅 Fin de cesión: 31/12/2017 🔙 Regresó brevemente a San Francisco FC

🇧🇪 RSC Anderlecht (Bélgica)

🗓️ Llegada: 01/01/2020 🔄 Procedente de: New York Red Bulls 💰 Coste del fichaje: 680 mil € 📈 Valor en ese momento: 1,10 mill. €

🇫🇷 Olympique de Marsella (Francia)

🗓️ Llegada: 30/08/2023 🔄 Procedente de: RSC Anderlecht 💰 Coste del fichaje: 2,50 mill. € 📈 Valor en ese momento: 3,00 mill. €