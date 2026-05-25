Mundial 2026 | César Blackman: Conoce más del 'blacki', perfil y trayectoria

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con apenas 1.74 metros de estatura pero una determinación gigantesca, César Blackman se ha convertido en uno de los casos más inspiradores del fútbol panameño en Europa.

El lateral derecho, formado en las canchas del Chorrillo FC donde fue campeón nacional, dio el salto al viejo continente en 2017 con un destino inusual pero lleno de oportunidades: Eslovaquia. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se transformó en una historia de éxito, coronada con dos títulos de liga y un valor de mercado que alcanza los 2.5 millones de euros.

Otras noticias: Mundial 2026 | Dónde y cuándo ver la lista de convocados de la selección de Panamá

Su evolución en el fútbol eslovaco es un manual de adaptación y superación. Blackman llegó al DAC Dunajská Streda como un joven extremo reconvertido a defensa, y seis años después es pieza clave del Slovan Bratislava, el club más ganador del país.

Con una velocidad explosiva y centros mortíferos, ha redefinido el rol del lateral moderno en la liga eslovaca, atrayendo el interés de equipos de ligas más competitivas.

Perfil de César Blackman

Datos clave

Edad: 28 años (2 de abril de 1998)

28 años (2 de abril de 1998) Altura: 1.74 m

1.74 m Posición: Lateral derecho

Lateral derecho Pie: Derecho

Derecho Valor de mercado actual: 2.5 millones € (máximo histórico)

(máximo histórico) Club actual: Slovan Bratislava (bicampeón eslovaco)

(bicampeón eslovaco) Títulos destacados:

3 Liga de Eslovaquia (Slovan Bratislava)

(Slovan Bratislava) LPF Panamá (Chorrillo FC)

Trayectoria y Fichajes

2023/24:

Traspaso gratuito al Slovan Bratislava desde el Dunajská Streda .

al desde el . Valor de mercado en el momento: 2,5 millones €.

2,5 millones €. Impacto: Titular indiscutible, clave en la doble corona liguera del Slovan.

Titular indiscutible, clave en la doble corona liguera del Slovan. 2017/18:

Salto a Europa: Firmó con el Dunajská Streda desde el Chorrillo FC (Panamá).

Firmó con el desde el (Panamá). Detalle: Primer panameño en la liga eslovaca.

Estilo de Juego