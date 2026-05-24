Mundial 2026 | Dónde y cuándo ver la lista de convocados de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá ya tiene fecha y escenario definidos para uno de los anuncios más esperados de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador Thomas Christiansen revelará oficialmente la lista de convocados el próximo martes 26 de mayo, en un evento que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia la segunda participación mundialista del conjunto panameño.

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La transmisión especial iniciará desde las 9:00 a.m. y podrá seguirse a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal oficial de YouTube de TVMAX. El acto se llevará a cabo en el Administration Building del Canal de Panamá, un sitio emblemático que servirá de escenario para conocer a los futbolistas elegidos para representar al país en el torneo más importante del fútbol internacional.

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La presencia de Panamá en el Mundial 2026 tendrá un significado especial para el fútbol nacional. Será la segunda participación mundialista en la historia de la selección mayor, luego de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2018 bajo la dirección del colombiano Hernán Darío Gómez. Sin embargo, el panorama actual es distinto y las expectativas deportivas apuntan a superar lo realizado en aquella edición disputada en Rusia.

El equipo panameño consiguió su clasificación tras finalizar en el primer lugar del grupo A de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf. En las jornadas disputadas durante la fecha FIFA de noviembre de 2025, Panamá logró victorias ante Guatemala y El Salvador, resultados que aseguraron matemáticamente su boleto a la próxima cita mundialista.

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Además, la selección nacional llegará al torneo respaldada por el crecimiento competitivo mostrado en los últimos años bajo el mando de Christiansen. Durante su gestión, Panamá alcanzó las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf en 2023 y 2024, además de disputar la final de la Copa Oro 2023 y la final de la Liga de Naciones en 2025, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la región.

La edición de 2026 también tendrá un valor histórico por tratarse del primer Mundial con 48 selecciones participantes. En ese contexto, Panamá será la única representante de Centroamérica en la competición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, un escenario que incrementa la atención sobre el anuncio oficial de los convocados que defenderán los colores nacionales en la máxima vitrina del fútbol mundial.

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