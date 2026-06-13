Minuto a minuto EN VIVO Mundial 2026 Haití vs Escocia partido del Grupo C

Panamá/Bienvenidos al minuto a minuto del duelo del Grupo C del Mundial 2026.

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes con un atractivo enfrentamiento entre las selecciones de Haití y Escocia, dos equipos que buscan dar el primer paso hacia los octavos de final en un complicado Grupo C, donde también aparecen las poderosas selecciones de Brasil y Marruecos.

Te damos la bienvenida a nuestra cobertura EN VIVO, donde seguiremos todas las incidencias, goles, estadísticas y momentos destacados de este compromiso que se disputará en territorio mundialista.

Para ambos conjuntos, este encuentro representa una oportunidad invaluable de sumar tres puntos antes de afrontar los desafíos más exigentes de la fase de grupos. Haití regresa a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, mientras que Escocia vuelve al máximo escenario del fútbol tras no clasificar desde Francia 1998.

Los caribeños, dirigidos por Sébastien Migné, intentarán apoyarse en su velocidad al contragolpe y en el talento goleador de Duckens Nazon, máximo anotador de las eliminatorias de la CONCACAF. Por su parte, los escoceses llegan con gran confianza luego de una preparación sobresaliente, destacando victorias contundentes ante Bolivia y Curazao.

Será además un duelo histórico, ya que se trata del primer enfrentamiento oficial entre Haití y Escocia, y la primera ocasión en que los haitianos se miden a una selección de las Islas Británicas.

¿Podrá Haití conseguir la primera victoria mundialista de su historia? ¿O será Escocia quien confirme su gran momento y dé un paso importante hacia la clasificación?

Quédate con nosotros y disfruta del minuto a minuto de Haití vs Escocia, un partido clave en el Grupo C del Mundial 2026.