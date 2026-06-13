Panamá/Marruecos abrió el marcador al minuto 21 a través de Ismael Saibari, pero Vinícius Jr. respondió al minuto 32 para igualar las acciones.

Desde ese momento, la Canarinha acechó por todos los medios en busca del triunfo, pero unos Leones del Atlas muy ordenados y disciplinados evitaron el segundo gol brasileño.

Un punto para cada uno en el Grupo C del Mundial 2026. Brasil volverá a la cancha el 19 de junio ante Haití, mientras que Marruecos enfrentará a Escocia ese mismo día.