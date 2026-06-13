Mundial 2026| Así está la tabla de posiciones en el Grupo B

Panamá/Con el partido de este sábado, entre las selecciones de Catar y Suiza, culminó la primera jornada del Grupo B en el Mundial 2026. Los resultados obtenidos reflejan que los integrantes de esa agrupación están dispuestos a pelear por cada punto para mantener en la competencia.

Los conjuntos de Canadá y Bosnia y Herzegovina fueron los encargados de iniciar la actividad en el Grupo B. El gol de Cyle Larin en las postrimerías permitió que el elenco de la hoja de maple se llevara un empate, 1-1, frente al colectivo bosnio.

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Pasó un día del primer encuentro, y llegó el turno de los cataríes y los suizos. Ambos equipos jugaban con el objetivo de sumar tres puntos y colocarse solos en el primer lugar de la agrupación. Sin embargo también terminó con empate a un gol por bando.

Cuando todo parecía perdido para el elenco del Medio Oriente, llegó el tanto de Boualemen Khoukhi en tiempo agregado.

En todos momentos, los cuatro equipos del Grupo B tienen el mismo puntaje y la misma diferencia de goles. Por ahora, recuperarán fuerzas y se prepararán para una segunda jornada en la que saldrán con todo para tomar el control de la agrupación. Esta será el 18 de junio con los siguientes encuentros: Suiza contra Bosnia y Herzegovina y Canadá ante Catar.