EN VIVO Canadá 0-1 Bosnia y Herzegovina | Primer tiempo

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026!

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes con un atractivo duelo en la ciudad de Toronto, donde la selección anfitriona de Canadá buscará arrancar con el pie derecho su participación ante una Bosnia y Herzegovina que llega motivada tras superar la repesca europea.

El combinado dirigido por Jesse Marsch afronta una enorme responsabilidad frente a su afición. Los canadienses disputan su segundo Mundial consecutivo y apenas el tercero de su historia, con la misión de mejorar las actuaciones de México 1986 y Catar 2022, torneos en los que no lograron sumar victorias. Ahora, respaldados por el apoyo de miles de aficionados y por un impresionante rendimiento en Toronto, donde solo han perdido uno de sus últimos 28 compromisos, los norteamericanos sueñan con comenzar su camino mundialista con tres puntos.

Del otro lado estará una selección de Bosnia y Herzegovina que regresa a una Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su participación en Brasil 2014. El conjunto dirigido por Sergej Barbarez tuvo que recorrer un largo camino para conseguir su boleto, superando exigentes eliminatorias y manteniendo una notable regularidad ofensiva al marcar en todos sus partidos de clasificación.

Los europeos aterrizan en Norteamérica impulsados por una racha de ocho encuentros sin conocer la derrota y con la intención de convertirse en una de las sorpresas de la competición. Su objetivo será romper una serie de cinco empates consecutivos en tiempo reglamentario y dar el golpe ante uno de los países anfitriones.

Este encuentro también tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera vez en la historia que Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrenten en un partido oficial o amistoso.

Datos que marcan la previa

Las estadísticas recientes apuntan a un encuentro muy equilibrado y posiblemente de pocos goles. Nueve de los últimos diez partidos de Canadá terminaron con menos de 2.5 goles, mientras que en apenas dos de sus últimos once compromisos ambos equipos lograron marcar.

Por su parte, Bosnia presenta una tendencia muy diferente. Ocho de sus últimos nueve encuentros registraron goles de ambos equipos, reflejando una selección que suele generar peligro, pero que también concede espacios defensivos. Además, los europeos han demostrado una notable fortaleza en los segundos tiempos, ya que ocho de sus últimos diez goles llegaron después del descanso.

Figuras a seguir

Todas las miradas estarán puestas sobre Jonathan David, máximo goleador histórico de Canadá con 39 anotaciones. El delantero ha participado directamente en más de un tercio de los goles de su selección durante sus dos últimas participaciones en grandes torneos internacionales, consolidándose como la principal referencia ofensiva del conjunto de Jesse Marsch.

En la acera contraria destaca el experimentado Edin Džeko, quien a sus 40 años continúa siendo el líder de Bosnia y Herzegovina. El veterano atacante anotó seis goles en nueve partidos durante las eliminatorias mundialistas y fue uno de los protagonistas de la histórica participación bosnia en Brasil 2014.

Bajas y dudas

Canadá podría afrontar este debut sin una de sus grandes estrellas. El capitán Alphonso Davies tiene muchas posibilidades de perderse este compromiso inaugural, una ausencia que representaría un duro golpe para las aspiraciones de los anfitriones.

Mientras tanto, Bosnia recibió una noticia alentadora con la inclusión de Haris Tabaković en la convocatoria, aunque el delantero llegó al torneo arrastrando molestias físicas y su participación sigue siendo una incógnita.

¿Podrá Canadá aprovechar la localía para conseguir su primera victoria mundialista? ¿O Bosnia y Herzegovina dará la sorpresa en Toronto? Acompáñanos y vive todas las incidencias, estadísticas, goles y momentos destacados de este emocionante partido del Mundial 2026.