Aníbal Godoy le habla a los niños desde el Mundial: "Los sueños sí se pueden cumplir"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Ghana el miércoles 17 de junio pitazo oinicial desde las 6:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Desde la concentración mundialista, el alma y bandera de los Canaleros encontró un momento para mirar más allá del campo y enviarle palabras llenas de esperanza a la próxima generación.

"Hoy quiero decirles algo muy especial a todos los niños que sueñan con el fútbol", escribió Aníbal Godoy en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 103 mil seguidores. En el mensaje, el volante recordó que llegar a un Mundial no es obra de la magia ni de la suerte, sino del trabajo, la perseverancia y la fe en uno mismo.

"Yo también empecé como ustedes: soñando en una cancha, imaginando grandes estadios y creyendo que todo era posible", expresó el capitán, con la sencillez y la autenticidad que lo caracterizan dentro y fuera del terreno de juego.

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El mensaje llega en un momento especial para el país entero. Panamá se encuentra en el Grupo L junto a Croacia, Inglaterra y Ghana, y el próximo miércoles 17 de junio enfrentará a los africanos en su debut mundialista con sede en Canadá.

Para Godoy, este Mundial es mucho más que una cita deportiva: es la confirmación de una vida dedicada a los colores de su país. Con más de 157 partidos internacionales desde su debut en 2010, el mediocampista es el jugador con más apariciones en la historia de la Selección panameña. Ahora, con 158 partidos oficiales a cuestas, regresa al escenario más grande del fútbol mundial por segunda vez en su carrera, tras haber disputado su primer Mundial en Rusia 2018.

Tras clasificar a esta Copa del Mundo, Godoy incluso se tatuó en su brazo derecho un símbolo que representa el torneo, una muestra de lo que significa para él vestir la camiseta canalera en esta instancia.

A su llegada a Canadá para la última etapa de preparación, el capitán destacó el buen ambiente dentro del grupo y la confianza con la que el equipo afronta la cita mundialista. "La pasión, el amor, el sacrificio por su país, por el compañero, creo que eso es algo muy especial y único dentro de este grupo", afirmó.

Y es precisamente ese espíritu el que plasmó en su publicación de Instagram, cerrando con una frase que ya circula entre los fanáticos: "Porque algún día, ese niño o esa niña que nunca se rindió puede estar jugando en el escenario más grande del mundo."

Panamá sueña. Y su capitán acaba de recordarle a todo un país por qué vale la pena no rendirse nunca.

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