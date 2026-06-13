Mundial 2026 Ghana vs Panamá| Ismael Díaz: "Hemos demostrado que podemos competirle a cualquier selección"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Ghana vs Panamá, el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (completo).

Panamá/A pocos días del debut de Panamá en la Copa del Mundo 2026, el atacante Ismael Díaz compareció este sábado en conferencia de prensa, donde destacó el crecimiento futbolístico de la selección canalera y el sólido arranque de los representantes de la Concacaf en la cita mundialista.

Díaz valoró positivamente los resultados de los gigantes de la región norteamericana en sus respectivas presentaciones. Estados Unidos y México firmaron debut contundentes tras vencer a Paraguay (4-1) y Sudáfrica (2-0), respectivamente, mientras que Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina.

"Realmente la Concacaf ha arrancado de una muy buena manera. Esto nos dice que la confederación y los equipos van en crecimiento", señaló el delantero del Club León de la Liga MX. "Nosotros, con el paso de los años, también hemos crecido y demostrado que podemos competirle a cualquier selección".

Respecto al manejo de la presión y las emociones previas al pitazo inicial, el futbolista reconoció que los factores externos influyen, pero se disipan una vez que rueda el balón: "En la cancha los jugadores nos concentramos en cada jugada, por lo que esas sensaciones se van moderando durante el encuentro".

Con la mirada puesta en Ghana

El combinado panameño ultima detalles para su estreno mundialista ante Ghana, programado para este miércoles 17 de junio.

"Va a ser una emoción y una alegría total ver ese escenario tan bonito en el primer partido. Sabes que hay personas del país apoyándote, deseándote lo mejor y empujando al equipo", confesó Díaz con entusiasmo. "Eso nos va a ayudar mucho para llegar de la mejor manera y pelear cada punto".

Tras el debut ante el conjunto africano, la selección de Panamá completará la fase de grupos enfrentando a Croacia el 23 de junio y a Inglaterra el día 27. Actualmente, el equipo dirigido técnicamente mantiene su campamento base y entrenamientos en el Nottawasaga Training Site, en territorio canadiense.