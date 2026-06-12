Mundial 2026 Panamá vs Ghana | José Luis Rodríguez: 'Siento que tenemos línea por línea un mejor equipo que el de 2018'

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Con cinco días para el debut, "Puma" admitió que la ansiedad por jugar es real, pero destacó el estado anímico del plantel.

Panamá/El mediocampista del FC Juárez de la Liga MX y figura de la Selección de Panamá se presentó ante los medios de comunicación previo al entrenamiento del combinado canalero, que se alista para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana el próximo 17 de junio.

Optimismo por Manotas, Mejía y Carrasquilla

Rodríguez fue consultado sobre el estado físico de sus compañeros Luis Manotas, Luis Mejía y Adalberto "Coco" Carrasquilla, quienes atraviesan procesos de recuperación. El "Puma" se mostró tranquilo y confiado:

"Lo veo bastante bien, están trabajando muy duro para estar ahí con nosotros. Lo veo bastante tranquilo, no lo veo preocupado sino enfocándose en su recuperación. Lo más importante yo creo que va a ser la cabeza."

Sobre Carrasquilla en particular, señaló: "Lo poquito que he hablado con Carro, la verdad que le he dado un mensaje positivo, de que tranquilo, de que no se preocupe de más sino que se enfoque solo en la recuperación."

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Ansiedad y motivación en el grupo

Con cinco días para el debut, "Puma" admitió que la ansiedad por jugar es real, pero destacó el estado anímico del plantel:

"Yo sí tengo ganas de jugar ya, muchos días encerrados. Veo a los compañeros motivados, con ganas, los entrenamientos están siendo increíbles, muy intensos. Veo al grupo bastante metido, yo creo que todos estarán con la misma ansia que yo."

Rusia 2018 vs. Catar... esta generación es mejor

Consultado sobre las diferencias entre el histórico equipo de Rusia 2018 y la actual generación, Rodríguez fue contundente:

"Somos un grupo que llevamos más de 5 años trabajando juntos, somos jóvenes, estamos jugando en buenas ligas y, sinceramente, creo que el equipo con el entrenador que tenemos está mejor preparado que ese equipo de 2018. Siento que tenemos línea por línea un mejor equipo en todos los sentidos."

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La espinita del gol y la celebración ya lista

El mediocampista recordó con humor el gol que la FIFA no le reconoció ante Túnez, y esta vez llegó con todo listo:

"Ya créeme que justo lo soñé ayer. Soñé que metía un gol así que esperemos que así sea. Claro que sí me quedó la espinita porque, aunque la FIFA quiera decir que no, para mí sí fue gol mío. Ya tengo la celebración lista y todo, si Dios me lo permite."

Orgullo de representar a Panamá

Sobre la posibilidad de convertirse en el jugador panameño con más minutos en Copas del Mundo, "Puma" respondió con humildad y ambición:

"Me da mucha felicidad estar cumpliendo un sueño de niño. Me llena de orgullo, voy a tratar de trabajar lo que más pueda para poder estar muchos años en la selección. Tengo que pensar en el presente, dar lo mejor de mí para ayudar al equipo, para ayudar al país."

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