Mundial 2026 Panamá vs Ghana: mientras se acerca el partido, los canaleros estrechan lazos con Canadá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Mientras la Copa del Mundo fue inaugurada oficialmente este 11 de junio en la Ciudad de México, Panamá mantiene su enfoque en el Toronto Stadium.

Panamá/A solo seis días de su debut histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mayor de Panamá transformó su campamento base en el Nottawasaga Resort en un escenario de integración social.

El equipo nacional realizó un entrenamiento abierto de 90 minutos que permitió a la comunidad de New Tecumseth y a los residentes panameños locales observar de cerca la preparación táctica del onceno nacional.

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Un entrenamiento con sabor a comunidad La jornada comenzó con una bienvenida oficial por parte del alcalde de New Tecumseth, quien agradeció la presencia de la delegación panameña en el municipio.

Bajo la dirección de Thomas Christiansen, los jugadores ejecutaron una sesión intensa que incluyó ejercicios de definición y dinamismo con el balón. En este contexto, el guardameta César Samudio ofreció una rueda de prensa donde resaltó el ambiente positivo y la motivación del grupo por vivir esta experiencia mundialista.

Respaldo de figuras del béisbol El evento contó con un invitado de lujo: el pelotero panameño de los Yankees de Nueva York, José “Chema” Caballero. Aprovechando su estancia en Toronto para una serie contra los Azulejos, Caballero asistió a la práctica, compartió la cena con el equipo y participó en un intercambio de camisetas con los capitanes Aníbal Godoy y Eric Davis. Este gesto de apoyo se suma a los encuentros previos que ha tenido la selección con otros grandes ligas como Iván Herrera y Edmundo Sosa, reforzando la unión del deporte panameño.

Con información de FPF.

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El Mundial más grande de la historia ya encendió sus motores

Cuenta regresiva para el debut Mientras la Copa del Mundo fue inaugurada oficialmente este 11 de junio en la Ciudad de México, Panamá mantiene su enfoque en el Toronto Stadium. El conjunto nacional continuará sus entrenamientos matutinos habituales antes de enfrentar su primer gran reto del Grupo L contra Ghana, programado para el próximo miércoles 17 de junio.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente el 11 de junio con un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia, 48 selecciones nacionales disputan el torneo más importante del fútbol planetario. Atrás quedó el modelo de 32 equipos que se utilizó de forma ininterrumpida desde Francia 1998. Esta edición, organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, contará con un total de 104 partidos, una cifra récord que supera ampliamente los 64 encuentros que se jugaron en las últimas ediciones.

Las 48 selecciones participantes se distribuyen en doce grupos de cuatro equipos cada uno. El formato introduce además una novedad histórica en la estructura eliminatoria: al finalizar la fase de grupos, avanzarán a la siguiente instancia los dos mejores equipos de cada grupo, acompañados por los ocho terceros con mejor rendimiento, conformando así un cuadro eliminatorio de 32 selecciones que debutará con una ronda inédita: los dieciseisavos de final.

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El Grupo L: Europa, África y Centroamérica en escena

El Grupo L del Mundial 2026 lo conforman Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Estas cuatro selecciones se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos para determinar cuáles avanzarán a los dieciseisavos de final del certamen, con cada combinado disputando tres partidos en esta fase. Se trata del último grupo en orden alfabético y, por tanto, serán los últimos en tener acción y en cerrar su llave, aunque con el primer partido siendo Inglaterra ante Croacia, el sector podría definirse desde la primera fecha.

Los encuentros de este grupo se disputarán en estadios ubicados en Estados Unidos y Canadá, con las ciudades de Dallas, Toronto, Boston, East Rutherford y Filadelfia como sedes designadas, en escenarios como el AT&T Stadium, el BMO Field, el Gillette Stadium, el MetLife Stadium y el Lincoln Financial Field.

El calendario del Grupo L

La primera jornada se disputará el miércoles 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia a las 3:00 p.m. en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, y Ghana vs. Panamá a las 6:00 p.m. en el BMO Field de Toronto, Canadá. El duelo entre ingleses y croatas revive una rivalidad de alto voltaje: ambas selecciones ya se encontraron en la semifinal del Mundial de Rusia 2018, con victoria croata, y en la Eurocopa 2021, cuando se impusieron los ingleses.

La segunda jornada llega el martes 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana a las 3:00 p.m. en el Gillette Stadium de Boston, y Panamá vs. Croacia a las 6:00 p.m. nuevamente en Toronto. Para ese momento, el panorama clasificatorio comenzará a dibujarse con claridad y la presión se sentirá especialmente sobre aquellas selecciones que no hayan sumado puntos en la jornada inaugural.

La tercera y última jornada de la fase de grupos, el viernes 27 de junio, se jugará en horario simultáneo para garantizar la equidad competitiva: Panamá vs. Inglaterra y Croacia vs. Ghana, ambos encuentros a las 4:00 p.m. con los Three Lions jugando en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey y la Vatreni en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Cómo llegaron las selecciónes al Mundial 2026

Inglaterra selló su clasificación al Mundial tras quedarse con el liderato del Grupo K en las eliminatorias europeas. Croacia obtuvo su cupo luego de finalizar en la primera posición del Grupo L de la fase clasificatoria de la UEFA. Ghana alcanzó el boleto mundialista al concluir en la cima del Grupo I de las eliminatorias africanas, mientras que Panamá aseguró su presencia tras ocupar el primer puesto del Grupo A en la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf.